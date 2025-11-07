- Crescita
Trade:
51
Profit Trade:
36 (70.58%)
Loss Trade:
15 (29.41%)
Best Trade:
257.00 USD
Worst Trade:
-187.60 USD
Profitto lordo:
1 867.77 USD (18 155 pips)
Perdita lorda:
-839.82 USD (6 608 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (382.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
382.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.93
Long Trade:
30 (58.82%)
Short Trade:
21 (41.18%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
20.16 USD
Profitto medio:
51.88 USD
Perdita media:
-55.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-213.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-261.70 USD (2)
Crescita mensile:
37.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
261.70 USD (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.94% (261.70 USD)
Per equità:
3.95% (139.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|31
|GBPJPY.Lcm
|6
|EURJPY.Lcm
|5
|USOIL.Lcm
|3
|EURUSD.Lcm
|3
|USDJPY.Lcm
|2
|GBPUSD.Lcm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|1K
|GBPJPY.Lcm
|31
|EURJPY.Lcm
|-119
|USOIL.Lcm
|86
|EURUSD.Lcm
|-14
|USDJPY.Lcm
|22
|GBPUSD.Lcm
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|11K
|GBPJPY.Lcm
|909
|EURJPY.Lcm
|-683
|USOIL.Lcm
|589
|EURUSD.Lcm
|18
|USDJPY.Lcm
|213
|GBPUSD.Lcm
|76
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +257.00 USD
Worst Trade: -188 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +382.20 USD
Massima perdita consecutiva: -213.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Non ci sono recensioni
