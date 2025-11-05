- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
571
盈利交易:
389 (68.12%)
亏损交易:
182 (31.87%)
最好交易:
30.00 USD
最差交易:
-25.90 USD
毛利:
774.39 USD (38 230 pips)
毛利亏损:
-754.82 USD (46 113 pips)
最大连续赢利:
22 (48.16 USD)
最大连续盈利:
56.60 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
32.19%
最大入金加载:
30.67%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.11
长期交易:
150 (26.27%)
短期交易:
421 (73.73%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-4.15 USD
最大连续失误:
9 (-103.12 USD)
最大连续亏损:
-103.12 USD (9)
每月增长:
-0.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
161.25 USD
最大值:
185.22 USD (18.09%)
相对跌幅:
结余:
18.09% (185.22 USD)
净值:
18.96% (98.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|EURUSD
|166
|GBPUSD
|30
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|2
|DE40
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-88
|EURUSD
|206
|GBPUSD
|-81
|NZDCAD
|-9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|DE40
|-8
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDCAD
|40
|AUDUSD
|-12
|DE40
|-727
|AUDNZD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.00 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +48.16 USD
最大连续亏损: -103.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 302
|
ICMarkets-Live18
|0.64 × 152
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.68 × 151
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.73 × 866
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1506
|
ICMarkets-Live04
|0.81 × 26
|
Tickmill-Live02
|0.82 × 2325
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
Tickcopy-Real
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
620
USD
USD
9
99%
571
68%
32%
1.02
0.03
USD
USD
19%
1:500