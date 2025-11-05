SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TME Alpha Dynamic
Chalermlit Parmwong

TME Alpha Dynamic

Chalermlit Parmwong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
216 (69.90%)
Loss Trade:
93 (30.10%)
Best Trade:
9.60 USD
Worst Trade:
-22.25 USD
Profitto lordo:
208.36 USD (21 227 pips)
Perdita lorda:
-288.15 USD (28 310 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (48.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.16 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.86%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
43 (13.92%)
Short Trade:
266 (86.08%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-42.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.55 USD (7)
Crescita mensile:
-7.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.25 USD
Massimale:
185.22 USD (18.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.09% (185.22 USD)
Per equità:
0.26% (2.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 305
AUDCAD 2
NZDCAD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -82
AUDCAD 2
NZDCAD 0
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.3K
AUDCAD 243
NZDCAD 31
AUDUSD 17
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.60 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +48.16 USD
Massima perdita consecutiva: -42.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.58 × 121
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.76 × 296
Tickmill-Live
0.81 × 762
Tickmill-Live02
0.98 × 1179
ICMarkets-Live12
1.11 × 758
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
ICMarketsSC-Live03
1.45 × 20
ICMarkets-Live03
1.50 × 2
AxioryAsia-02Live
1.50 × 4
CDGGlobal-Live
1.50 × 2
ICMarkets-Live22
1.75 × 16
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 219
ICMarkets-Live04
1.80 × 5
42 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TME Alpha Dynamic
30USD al mese
-8%
0
0
USD
920
USD
1
100%
309
69%
100%
0.72
-0.26
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.