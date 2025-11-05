- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
216 (69.90%)
Loss Trade:
93 (30.10%)
Best Trade:
9.60 USD
Worst Trade:
-22.25 USD
Profitto lordo:
208.36 USD (21 227 pips)
Perdita lorda:
-288.15 USD (28 310 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (48.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.16 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.86%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
43 (13.92%)
Short Trade:
266 (86.08%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-42.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.55 USD (7)
Crescita mensile:
-7.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.25 USD
Massimale:
185.22 USD (18.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.09% (185.22 USD)
Per equità:
0.26% (2.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-82
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.3K
|AUDCAD
|243
|NZDCAD
|31
|AUDUSD
|17
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.60 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +48.16 USD
Massima perdita consecutiva: -42.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.58 × 121
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 296
|
Tickmill-Live
|0.81 × 762
|
Tickmill-Live02
|0.98 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.11 × 758
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.45 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.50 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|1.50 × 4
|
CDGGlobal-Live
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live22
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live15
|1.79 × 219
|
ICMarkets-Live04
|1.80 × 5
