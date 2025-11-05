- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
570
Прибыльных трейдов:
388 (68.07%)
Убыточных трейдов:
182 (31.93%)
Лучший трейд:
30.00 USD
Худший трейд:
-25.90 USD
Общая прибыль:
772.24 USD (38 181 pips)
Общий убыток:
-754.82 USD (46 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (48.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
32.19%
Макс. загрузка депозита:
30.67%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
149 (26.14%)
Коротких трейдов:
421 (73.86%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-103.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.12 USD (9)
Прирост в месяц:
4.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
161.25 USD
Максимальная:
185.22 USD (18.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.09% (185.22 USD)
По эквити:
18.96% (98.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|EURUSD
|165
|GBPUSD
|30
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|2
|DE40
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-88
|EURUSD
|204
|GBPUSD
|-81
|NZDCAD
|-9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|DE40
|-8
|AUDNZD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|EURUSD
|2.8K
|GBPUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDCAD
|40
|AUDUSD
|-12
|DE40
|-727
|AUDNZD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.00 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +48.16 USD
Макс. убыток в серии: -103.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 302
|
ICMarkets-Live18
|0.64 × 152
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.68 × 151
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.73 × 866
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1506
|
ICMarkets-Live04
|0.81 × 26
|
Tickmill-Live02
|0.82 × 2325
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
Tickcopy-Real
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
еще 87...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
617
USD
USD
8
99%
570
68%
32%
1.02
0.03
USD
USD
19%
1:500