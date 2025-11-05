シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TME Alpha Dynamic
Chalermlit Parmwong

TME Alpha Dynamic

Chalermlit Parmwong
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
Tickmill-Live04
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
572
利益トレード:
390 (68.18%)
損失トレード:
182 (31.82%)
ベストトレード:
30.00 USD
最悪のトレード:
-25.90 USD
総利益:
776.54 USD (38 278 pips)
総損失:
-754.82 USD (46 113 pips)
最大連続の勝ち:
22 (48.16 USD)
最大連続利益:
56.60 USD (14)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
32.19%
最大入金額:
30.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
151 (26.40%)
短いトレード:
421 (73.60%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
1.99 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
9 (-103.12 USD)
最大連続損失:
-103.12 USD (9)
月間成長:
0.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
161.25 USD
最大の:
185.22 USD (18.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.09% (185.22 USD)
エクイティによる:
18.96% (98.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 361
EURUSD 167
GBPUSD 30
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 2
DE40 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -88
EURUSD 209
GBPUSD -81
NZDCAD -9
AUDCAD 0
AUDUSD 0
DE40 -8
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.4K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -1.5K
NZDCAD -1.1K
AUDCAD 40
AUDUSD -12
DE40 -727
AUDNZD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.00 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +48.16 USD
最大連続損失: -103.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 302
ICMarkets-Live18
0.64 × 152
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.68 × 151
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.73 × 866
Tickmill-Live
0.74 × 1506
ICMarkets-Live04
0.81 × 26
Tickmill-Live02
0.82 × 2325
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 39
Tickcopy-Real
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
87 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TME Alpha Dynamic
30 USD/月
11%
0
0
USD
622
USD
9
99%
572
68%
32%
1.02
0.04
USD
19%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください