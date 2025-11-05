- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
572
利益トレード:
390 (68.18%)
損失トレード:
182 (31.82%)
ベストトレード:
30.00 USD
最悪のトレード:
-25.90 USD
総利益:
776.54 USD (38 278 pips)
総損失:
-754.82 USD (46 113 pips)
最大連続の勝ち:
22 (48.16 USD)
最大連続利益:
56.60 USD (14)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
32.19%
最大入金額:
30.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
151 (26.40%)
短いトレード:
421 (73.60%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
1.99 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
9 (-103.12 USD)
最大連続損失:
-103.12 USD (9)
月間成長:
0.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
161.25 USD
最大の:
185.22 USD (18.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.09% (185.22 USD)
エクイティによる:
18.96% (98.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|EURUSD
|167
|GBPUSD
|30
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|2
|DE40
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-88
|EURUSD
|209
|GBPUSD
|-81
|NZDCAD
|-9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|DE40
|-8
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDCAD
|40
|AUDUSD
|-12
|DE40
|-727
|AUDNZD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.00 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +48.16 USD
最大連続損失: -103.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 302
|
ICMarkets-Live18
|0.64 × 152
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.68 × 151
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.73 × 866
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1506
|
ICMarkets-Live04
|0.81 × 26
|
Tickmill-Live02
|0.82 × 2325
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
Tickcopy-Real
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
