Chalermlit Parmwong

TME Alpha Dynamic

Chalermlit Parmwong
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
572
Transacciones Rentables:
390 (68.18%)
Transacciones Irrentables:
182 (31.82%)
Mejor transacción:
30.00 USD
Peor transacción:
-25.90 USD
Beneficio Bruto:
776.54 USD (38 278 pips)
Pérdidas Brutas:
-754.82 USD (46 113 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (48.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
32.19%
Carga máxima del depósito:
30.67%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
151 (26.40%)
Transacciones Cortas:
421 (73.60%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
1.99 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-103.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-103.12 USD (9)
Crecimiento al mes:
0.55%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
161.25 USD
Máxima:
185.22 USD (18.09%)
Reducción relativa:
De balance:
18.09% (185.22 USD)
De fondos:
18.96% (98.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 361
EURUSD 167
GBPUSD 30
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 2
DE40 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -88
EURUSD 209
GBPUSD -81
NZDCAD -9
AUDCAD 0
AUDUSD 0
DE40 -8
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -7.4K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -1.5K
NZDCAD -1.1K
AUDCAD 40
AUDUSD -12
DE40 -727
AUDNZD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.00 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +48.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -103.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 302
ICMarkets-Live18
0.64 × 152
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.68 × 151
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.73 × 866
Tickmill-Live
0.74 × 1506
ICMarkets-Live04
0.81 × 26
Tickmill-Live02
0.82 × 2325
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 39
Tickcopy-Real
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
otros 87...
No hay comentarios
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
