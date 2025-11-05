- 자본
- 축소
트레이드:
589
이익 거래:
404 (68.59%)
손실 거래:
185 (31.41%)
최고의 거래:
30.00 USD
최악의 거래:
-25.90 USD
총 수익:
817.76 USD (39 029 pips)
총 손실:
-763.02 USD (46 257 pips)
연속 최대 이익:
22 (48.16 USD)
연속 최대 이익:
56.60 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
28.26%
최대 입금량:
30.67%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
158 (26.83%)
숏(주식차입매도):
431 (73.17%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-4.12 USD
연속 최대 손실:
9 (-103.12 USD)
연속 최대 손실:
-103.12 USD (9)
월별 성장률:
10.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
161.25 USD
최대한의:
185.22 USD (18.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.09% (185.22 USD)
자본금별:
18.96% (98.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|EURUSD
|184
|GBPUSD
|30
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|2
|DE40
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-88
|EURUSD
|242
|GBPUSD
|-81
|NZDCAD
|-9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|DE40
|-8
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDCAD
|40
|AUDUSD
|-12
|DE40
|-727
|AUDNZD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.00 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +48.16 USD
연속 최대 손실: -103.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 302
|
ICMarkets-Live18
|0.64 × 152
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.68 × 151
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.73 × 866
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1506
|
ICMarkets-Live04
|0.81 × 26
|
Tickmill-Live02
|0.82 × 2325
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
Tickcopy-Real
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
10
99%
589
68%
28%
1.07
0.09
USD
USD
19%
1:500