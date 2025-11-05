시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TME Alpha Dynamic
Chalermlit Parmwong

TME Alpha Dynamic

Chalermlit Parmwong
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
589
이익 거래:
404 (68.59%)
손실 거래:
185 (31.41%)
최고의 거래:
30.00 USD
최악의 거래:
-25.90 USD
총 수익:
817.76 USD (39 029 pips)
총 손실:
-763.02 USD (46 257 pips)
연속 최대 이익:
22 (48.16 USD)
연속 최대 이익:
56.60 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
28.26%
최대 입금량:
30.67%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
158 (26.83%)
숏(주식차입매도):
431 (73.17%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-4.12 USD
연속 최대 손실:
9 (-103.12 USD)
연속 최대 손실:
-103.12 USD (9)
월별 성장률:
10.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
161.25 USD
최대한의:
185.22 USD (18.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.09% (185.22 USD)
자본금별:
18.96% (98.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 361
EURUSD 184
GBPUSD 30
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 2
DE40 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -88
EURUSD 242
GBPUSD -81
NZDCAD -9
AUDCAD 0
AUDUSD 0
DE40 -8
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -7.4K
EURUSD 3.5K
GBPUSD -1.5K
NZDCAD -1.1K
AUDCAD 40
AUDUSD -12
DE40 -727
AUDNZD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.00 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +48.16 USD
연속 최대 손실: -103.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 302
ICMarkets-Live18
0.64 × 152
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.68 × 151
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.73 × 866
Tickmill-Live
0.74 × 1506
ICMarkets-Live04
0.81 × 26
Tickmill-Live02
0.82 × 2325
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 39
Tickcopy-Real
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
87 더...
리뷰 없음
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.