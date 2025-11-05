리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live01 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 4 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 AlphaTradex2-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.40 × 35 ICMarketsSC-Live09 0.48 × 302 ICMarkets-Live18 0.64 × 152 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.68 × 151 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarkets-Live07 0.73 × 866 Tickmill-Live 0.74 × 1506 ICMarkets-Live04 0.81 × 26 Tickmill-Live02 0.82 × 2325 ICMarketsSC-Live23 0.90 × 39 Tickcopy-Real 1.00 × 9 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1178 87 더...