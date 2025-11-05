SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TME Alpha Dynamic
Chalermlit Parmwong

TME Alpha Dynamic

Chalermlit Parmwong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
572
Gewinntrades:
390 (68.18%)
Verlusttrades:
182 (31.82%)
Bester Trade:
30.00 USD
Schlechtester Trade:
-25.90 USD
Bruttoprofit:
776.54 USD (38 278 pips)
Bruttoverlust:
-754.82 USD (46 113 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (48.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.60 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
32.19%
Max deposit load:
30.67%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
151 (26.40%)
Short-Positionen:
421 (73.60%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-103.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-103.12 USD (9)
Wachstum pro Monat :
0.55%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
161.25 USD
Maximaler:
185.22 USD (18.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.09% (185.22 USD)
Kapital:
18.96% (98.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 361
EURUSD 167
GBPUSD 30
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 2
DE40 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -88
EURUSD 209
GBPUSD -81
NZDCAD -9
AUDCAD 0
AUDUSD 0
DE40 -8
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -7.4K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -1.5K
NZDCAD -1.1K
AUDCAD 40
AUDUSD -12
DE40 -727
AUDNZD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.00 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 302
ICMarkets-Live18
0.64 × 152
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.68 × 151
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.73 × 866
Tickmill-Live
0.74 × 1506
ICMarkets-Live04
0.81 × 26
Tickmill-Live02
0.82 × 2325
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 39
Tickcopy-Real
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
Keine Bewertungen
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TME Alpha Dynamic
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
622
USD
9
99%
572
68%
32%
1.02
0.04
USD
19%
1:500
Kopieren

