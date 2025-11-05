SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TME Alpha Dynamic
Chalermlit Parmwong

TME Alpha Dynamic

Chalermlit Parmwong
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
572
Negociações com lucro:
390 (68.18%)
Negociações com perda:
182 (31.82%)
Melhor negociação:
30.00 USD
Pior negociação:
-25.90 USD
Lucro bruto:
776.54 USD (38 278 pips)
Perda bruta:
-754.82 USD (46 113 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (48.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.60 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
32.19%
Depósito máximo carregado:
30.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
151 (26.40%)
Negociações curtas:
421 (73.60%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
1.99 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-103.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.12 USD (9)
Crescimento mensal:
0.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
161.25 USD
Máximo:
185.22 USD (18.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.09% (185.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.96% (98.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 361
EURUSD 167
GBPUSD 30
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 2
DE40 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -88
EURUSD 209
GBPUSD -81
NZDCAD -9
AUDCAD 0
AUDUSD 0
DE40 -8
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -7.4K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -1.5K
NZDCAD -1.1K
AUDCAD 40
AUDUSD -12
DE40 -727
AUDNZD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.00 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +48.16 USD
Máxima perda consecutiva: -103.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 302
ICMarkets-Live18
0.64 × 152
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.68 × 151
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.73 × 866
Tickmill-Live
0.74 × 1506
ICMarkets-Live04
0.81 × 26
Tickmill-Live02
0.82 × 2325
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 39
Tickcopy-Real
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
87 mais ...
Sem comentários
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
