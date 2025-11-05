- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
572
Negociações com lucro:
390 (68.18%)
Negociações com perda:
182 (31.82%)
Melhor negociação:
30.00 USD
Pior negociação:
-25.90 USD
Lucro bruto:
776.54 USD (38 278 pips)
Perda bruta:
-754.82 USD (46 113 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (48.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.60 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
32.19%
Depósito máximo carregado:
30.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
151 (26.40%)
Negociações curtas:
421 (73.60%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
1.99 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-103.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.12 USD (9)
Crescimento mensal:
0.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
161.25 USD
Máximo:
185.22 USD (18.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.09% (185.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.96% (98.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|EURUSD
|167
|GBPUSD
|30
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|2
|DE40
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-88
|EURUSD
|209
|GBPUSD
|-81
|NZDCAD
|-9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|DE40
|-8
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDCAD
|40
|AUDUSD
|-12
|DE40
|-727
|AUDNZD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.00 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +48.16 USD
Máxima perda consecutiva: -103.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 302
|
ICMarkets-Live18
|0.64 × 152
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.68 × 151
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.73 × 866
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1506
|
ICMarkets-Live04
|0.81 × 26
|
Tickmill-Live02
|0.82 × 2325
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 39
|
Tickcopy-Real
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
