交易:
1 425
盈利交易:
902 (63.29%)
亏损交易:
523 (36.70%)
最好交易:
1 279.84 USD
最差交易:
-5 562.10 USD
毛利:
106 009.67 USD (611 159 pips)
毛利亏损:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
最大连续赢利:
20 (2 164.09 USD)
最大连续盈利:
3 485.94 USD (19)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
96.23%
最大入金加载:
94.30%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
63
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.69
长期交易:
857 (60.14%)
短期交易:
568 (39.86%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-13.54 USD
平均利润:
117.53 USD
平均损失:
-239.58 USD
最大连续失误:
10 (-4 875.47 USD)
最大连续亏损:
-5 950.76 USD (2)
每月增长:
-7.58%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
19 288.32 USD
最大值:
28 017.25 USD (13.42%)
相对跌幅:
结余:
13.43% (28 042.01 USD)
净值:
2.84% (5 278.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|USDJPY
|74
|GBPNZD
|68
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|50
|GBPCAD
|48
|GBPAUD
|45
|GBPJPY
|39
|USDCHF
|35
|USDCAD
|34
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|14
|EURNZD
|12
|CADJPY
|11
|EURJPY
|11
|AUDJPY
|7
|AUDNZD
|7
|EURCHF
|6
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|USDJPY
|722
|GBPNZD
|-5.1K
|GBPUSD
|-387
|EURUSD
|-2.1K
|GBPCAD
|755
|GBPAUD
|445
|GBPJPY
|-743
|USDCHF
|-708
|USDCAD
|-472
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|465
|EURNZD
|399
|CADJPY
|736
|EURJPY
|-450
|AUDJPY
|-382
|AUDNZD
|346
|EURCHF
|335
|EURGBP
|-2.8K
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCHF
|334
|NZDCHF
|-774
|NZDCAD
|-1.4K
|CADCHF
|678
|XAGUSD
|-5.6K
|EURCAD
|71
|NZDUSD
|-602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|333K
|USDJPY
|16K
|GBPNZD
|1.9K
|GBPUSD
|9.1K
|EURUSD
|9.2K
|GBPCAD
|18K
|GBPAUD
|13K
|GBPJPY
|7.6K
|USDCHF
|7.6K
|USDCAD
|6.3K
|EURAUD
|9.3K
|GBPCHF
|3.2K
|EURNZD
|723
|CADJPY
|4.9K
|EURJPY
|2.6K
|AUDJPY
|-417
|AUDNZD
|969
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|683
|NZDJPY
|-1.1K
|AUDCHF
|2K
|NZDCHF
|-607
|NZDCAD
|-1.5K
|CADCHF
|524
|XAGUSD
|-1.1K
|EURCAD
|248
|NZDUSD
|-441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 279.84 USD
最差交易: -5 562 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 164.09 USD
最大连续亏损: -4 875.47 USD
Forex and Gold
0.5 % risk per trade,
max daily Draw Down 4%
Max DD 5%
target 3000Pip per month
