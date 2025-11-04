信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FxAli
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
10
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 425
盈利交易:
902 (63.29%)
亏损交易:
523 (36.70%)
最好交易:
1 279.84 USD
最差交易:
-5 562.10 USD
毛利:
106 009.67 USD (611 159 pips)
毛利亏损:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
最大连续赢利:
20 (2 164.09 USD)
最大连续盈利:
3 485.94 USD (19)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
96.23%
最大入金加载:
94.30%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
63
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.69
长期交易:
857 (60.14%)
短期交易:
568 (39.86%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-13.54 USD
平均利润:
117.53 USD
平均损失:
-239.58 USD
最大连续失误:
10 (-4 875.47 USD)
最大连续亏损:
-5 950.76 USD (2)
每月增长:
-7.58%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
19 288.32 USD
最大值:
28 017.25 USD (13.42%)
相对跌幅:
结余:
13.43% (28 042.01 USD)
净值:
2.84% (5 278.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 279.84 USD
最差交易: -5 562 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 164.09 USD
最大连续亏损: -4 875.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FxAli
每月100 USD
-10%
0
0
USD
181K
USD
10
96%
1 425
63%
96%
0.84
-13.54
USD
13%
1:30
