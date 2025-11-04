- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 425
Прибыльных трейдов:
902 (63.29%)
Убыточных трейдов:
523 (36.70%)
Лучший трейд:
1 279.84 USD
Худший трейд:
-5 562.10 USD
Общая прибыль:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Общий убыток:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (2 164.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 485.94 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
96.23%
Макс. загрузка депозита:
94.30%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
857 (60.14%)
Коротких трейдов:
568 (39.86%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-13.54 USD
Средняя прибыль:
117.53 USD
Средний убыток:
-239.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 875.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 950.76 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.58%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 288.32 USD
Максимальная:
28 017.25 USD (13.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.43% (28 042.01 USD)
По эквити:
2.84% (5 278.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|USDJPY
|74
|GBPNZD
|68
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|50
|GBPCAD
|48
|GBPAUD
|45
|GBPJPY
|39
|USDCHF
|35
|USDCAD
|34
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|14
|EURNZD
|12
|CADJPY
|11
|EURJPY
|11
|AUDJPY
|7
|AUDNZD
|7
|EURCHF
|6
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|USDJPY
|722
|GBPNZD
|-5.1K
|GBPUSD
|-387
|EURUSD
|-2.1K
|GBPCAD
|755
|GBPAUD
|445
|GBPJPY
|-743
|USDCHF
|-708
|USDCAD
|-472
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|465
|EURNZD
|399
|CADJPY
|736
|EURJPY
|-450
|AUDJPY
|-382
|AUDNZD
|346
|EURCHF
|335
|EURGBP
|-2.8K
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCHF
|334
|NZDCHF
|-774
|NZDCAD
|-1.4K
|CADCHF
|678
|XAGUSD
|-5.6K
|EURCAD
|71
|NZDUSD
|-602
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|333K
|USDJPY
|16K
|GBPNZD
|1.9K
|GBPUSD
|9.1K
|EURUSD
|9.2K
|GBPCAD
|18K
|GBPAUD
|13K
|GBPJPY
|7.6K
|USDCHF
|7.6K
|USDCAD
|6.3K
|EURAUD
|9.3K
|GBPCHF
|3.2K
|EURNZD
|723
|CADJPY
|4.9K
|EURJPY
|2.6K
|AUDJPY
|-417
|AUDNZD
|969
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|683
|NZDJPY
|-1.1K
|AUDCHF
|2K
|NZDCHF
|-607
|NZDCAD
|-1.5K
|CADCHF
|524
|XAGUSD
|-1.1K
|EURCAD
|248
|NZDUSD
|-441
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 279.84 USD
Худший трейд: -5 562 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 164.09 USD
Макс. убыток в серии: -4 875.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Forex and Gold
0.5 % risk per trade,
max daily Draw Down 4%
Max DD 5%
target 3000Pip per month
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
181K
USD
USD
10
96%
1 425
63%
96%
0.84
-13.54
USD
USD
13%
1:30