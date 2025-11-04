СигналыРазделы
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 425
Прибыльных трейдов:
902 (63.29%)
Убыточных трейдов:
523 (36.70%)
Лучший трейд:
1 279.84 USD
Худший трейд:
-5 562.10 USD
Общая прибыль:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Общий убыток:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (2 164.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 485.94 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
96.23%
Макс. загрузка депозита:
94.30%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
857 (60.14%)
Коротких трейдов:
568 (39.86%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-13.54 USD
Средняя прибыль:
117.53 USD
Средний убыток:
-239.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 875.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 950.76 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.58%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 288.32 USD
Максимальная:
28 017.25 USD (13.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.43% (28 042.01 USD)
По эквити:
2.84% (5 278.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 279.84 USD
Худший трейд: -5 562 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 164.09 USD
Макс. убыток в серии: -4 875.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

Нет отзывов
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FxAli
100 USD в месяц
-10%
0
0
USD
181K
USD
10
96%
1 425
63%
96%
0.84
-13.54
USD
13%
1:30
Копировать

