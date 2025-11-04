SinyallerBölümler
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FTMO-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
180 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (32.08%)
En iyi işlem:
1 279.84 USD
En kötü işlem:
-1 186.56 USD
Brüt kâr:
26 452.55 USD (140 637 pips)
Brüt zarar:
-18 933.46 USD (26 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (2 164.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 164.09 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.37%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
154 (58.11%)
Satış işlemleri:
111 (41.89%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
28.37 USD
Ortalama kâr:
146.96 USD
Ortalama zarar:
-222.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 635.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 257.16 USD (3)
Aylık büyüme:
3.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 194.15 USD
Maksimum:
2 441.71 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (2 437.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 173
GBPJPY 24
USDJPY 13
GBPNZD 8
EURAUD 8
EURNZD 6
GBPUSD 5
EURUSD 5
CADJPY 5
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURGBP 3
GBPCHF 2
EURJPY 2
AUDNZD 2
AUDJPY 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY -226
USDJPY 488
GBPNZD -294
EURAUD 712
EURNZD -113
GBPUSD -273
EURUSD 624
CADJPY 439
GBPAUD 158
AUDCHF 334
EURGBP 208
GBPCHF 82
EURJPY 75
AUDNZD 196
AUDJPY -405
GBPCAD 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 91K
GBPJPY 5.2K
USDJPY 5.3K
GBPNZD 143
EURAUD 4K
EURNZD -133
GBPUSD -291
EURUSD 188
CADJPY 3.4K
GBPAUD 611
AUDCHF 2K
EURGBP 1.3K
GBPCHF 292
EURJPY 286
AUDNZD 292
AUDJPY -670
GBPCAD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 279.84 USD
En kötü işlem: -1 187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 164.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 635.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

İnceleme yok
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
