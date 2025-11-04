- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
180 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (32.08%)
En iyi işlem:
1 279.84 USD
En kötü işlem:
-1 186.56 USD
Brüt kâr:
26 452.55 USD (140 637 pips)
Brüt zarar:
-18 933.46 USD (26 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (2 164.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 164.09 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.37%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
154 (58.11%)
Satış işlemleri:
111 (41.89%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
28.37 USD
Ortalama kâr:
146.96 USD
Ortalama zarar:
-222.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 635.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 257.16 USD (3)
Aylık büyüme:
3.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 194.15 USD
Maksimum:
2 441.71 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (2 437.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|13
|GBPNZD
|8
|EURAUD
|8
|EURNZD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|3
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.5K
|GBPJPY
|-226
|USDJPY
|488
|GBPNZD
|-294
|EURAUD
|712
|EURNZD
|-113
|GBPUSD
|-273
|EURUSD
|624
|CADJPY
|439
|GBPAUD
|158
|AUDCHF
|334
|EURGBP
|208
|GBPCHF
|82
|EURJPY
|75
|AUDNZD
|196
|AUDJPY
|-405
|GBPCAD
|1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPJPY
|5.2K
|USDJPY
|5.3K
|GBPNZD
|143
|EURAUD
|4K
|EURNZD
|-133
|GBPUSD
|-291
|EURUSD
|188
|CADJPY
|3.4K
|GBPAUD
|611
|AUDCHF
|2K
|EURGBP
|1.3K
|GBPCHF
|292
|EURJPY
|286
|AUDNZD
|292
|AUDJPY
|-670
|GBPCAD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 279.84 USD
En kötü işlem: -1 187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 164.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 635.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Forex and Gold
0.5 % risk per trade,
max daily Draw Down 4%
Max DD 5%
target 3000Pip per month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
4%
0
0
USD
USD
208K
USD
USD
3
98%
265
67%
100%
1.39
28.37
USD
USD
1%
1:30