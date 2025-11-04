シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FxAli
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 425
利益トレード:
902 (63.29%)
損失トレード:
523 (36.70%)
ベストトレード:
1 279.84 USD
最悪のトレード:
-5 562.10 USD
総利益:
106 009.67 USD (611 159 pips)
総損失:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
最大連続の勝ち:
20 (2 164.09 USD)
最大連続利益:
3 485.94 USD (19)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
96.23%
最大入金額:
94.30%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
857 (60.14%)
短いトレード:
568 (39.86%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-13.54 USD
平均利益:
117.53 USD
平均損失:
-239.58 USD
最大連続の負け:
10 (-4 875.47 USD)
最大連続損失:
-5 950.76 USD (2)
月間成長:
-7.58%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 288.32 USD
最大の:
28 017.25 USD (13.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.43% (28 042.01 USD)
エクイティによる:
2.84% (5 278.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 279.84 USD
最悪のトレード: -5 562 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 164.09 USD
最大連続損失: -4 875.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

レビューなし
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FxAli
100 USD/月
-10%
0
0
USD
181K
USD
10
96%
1 425
63%
96%
0.84
-13.54
USD
13%
1:30
コピー

