- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 425
利益トレード:
902 (63.29%)
損失トレード:
523 (36.70%)
ベストトレード:
1 279.84 USD
最悪のトレード:
-5 562.10 USD
総利益:
106 009.67 USD (611 159 pips)
総損失:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
最大連続の勝ち:
20 (2 164.09 USD)
最大連続利益:
3 485.94 USD (19)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
96.23%
最大入金額:
94.30%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
857 (60.14%)
短いトレード:
568 (39.86%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-13.54 USD
平均利益:
117.53 USD
平均損失:
-239.58 USD
最大連続の負け:
10 (-4 875.47 USD)
最大連続損失:
-5 950.76 USD (2)
月間成長:
-7.58%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 288.32 USD
最大の:
28 017.25 USD (13.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.43% (28 042.01 USD)
エクイティによる:
2.84% (5 278.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|USDJPY
|74
|GBPNZD
|68
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|50
|GBPCAD
|48
|GBPAUD
|45
|GBPJPY
|39
|USDCHF
|35
|USDCAD
|34
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|14
|EURNZD
|12
|CADJPY
|11
|EURJPY
|11
|AUDJPY
|7
|AUDNZD
|7
|EURCHF
|6
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|USDJPY
|722
|GBPNZD
|-5.1K
|GBPUSD
|-387
|EURUSD
|-2.1K
|GBPCAD
|755
|GBPAUD
|445
|GBPJPY
|-743
|USDCHF
|-708
|USDCAD
|-472
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|465
|EURNZD
|399
|CADJPY
|736
|EURJPY
|-450
|AUDJPY
|-382
|AUDNZD
|346
|EURCHF
|335
|EURGBP
|-2.8K
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCHF
|334
|NZDCHF
|-774
|NZDCAD
|-1.4K
|CADCHF
|678
|XAGUSD
|-5.6K
|EURCAD
|71
|NZDUSD
|-602
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|333K
|USDJPY
|16K
|GBPNZD
|1.9K
|GBPUSD
|9.1K
|EURUSD
|9.2K
|GBPCAD
|18K
|GBPAUD
|13K
|GBPJPY
|7.6K
|USDCHF
|7.6K
|USDCAD
|6.3K
|EURAUD
|9.3K
|GBPCHF
|3.2K
|EURNZD
|723
|CADJPY
|4.9K
|EURJPY
|2.6K
|AUDJPY
|-417
|AUDNZD
|969
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|683
|NZDJPY
|-1.1K
|AUDCHF
|2K
|NZDCHF
|-607
|NZDCAD
|-1.5K
|CADCHF
|524
|XAGUSD
|-1.1K
|EURCAD
|248
|NZDUSD
|-441
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 279.84 USD
最悪のトレード: -5 562 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 164.09 USD
最大連続損失: -4 875.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Forex and Gold
0.5 % risk per trade,
max daily Draw Down 4%
Max DD 5%
target 3000Pip per month
レビューなし
