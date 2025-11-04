SinaisSeções
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 425
Negociações com lucro:
902 (63.29%)
Negociações com perda:
523 (36.70%)
Melhor negociação:
1 279.84 USD
Pior negociação:
-5 562.10 USD
Lucro bruto:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Perda bruta:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (2 164.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 485.94 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
96.23%
Depósito máximo carregado:
94.30%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
857 (60.14%)
Negociações curtas:
568 (39.86%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-13.54 USD
Lucro médio:
117.53 USD
Perda média:
-239.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-4 875.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 950.76 USD (2)
Crescimento mensal:
-7.58%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19 288.32 USD
Máximo:
28 017.25 USD (13.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.43% (28 042.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.84% (5 278.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 279.84 USD
Pior negociação: -5 562 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 164.09 USD
Máxima perda consecutiva: -4 875.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
