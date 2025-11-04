- Crescimento
Negociações:
1 425
Negociações com lucro:
902 (63.29%)
Negociações com perda:
523 (36.70%)
Melhor negociação:
1 279.84 USD
Pior negociação:
-5 562.10 USD
Lucro bruto:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Perda bruta:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (2 164.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 485.94 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
96.23%
Depósito máximo carregado:
94.30%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
857 (60.14%)
Negociações curtas:
568 (39.86%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-13.54 USD
Lucro médio:
117.53 USD
Perda média:
-239.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-4 875.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 950.76 USD (2)
Crescimento mensal:
-7.58%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19 288.32 USD
Máximo:
28 017.25 USD (13.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.43% (28 042.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.84% (5 278.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|USDJPY
|74
|GBPNZD
|68
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|50
|GBPCAD
|48
|GBPAUD
|45
|GBPJPY
|39
|USDCHF
|35
|USDCAD
|34
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|14
|EURNZD
|12
|CADJPY
|11
|EURJPY
|11
|AUDJPY
|7
|AUDNZD
|7
|EURCHF
|6
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|USDJPY
|722
|GBPNZD
|-5.1K
|GBPUSD
|-387
|EURUSD
|-2.1K
|GBPCAD
|755
|GBPAUD
|445
|GBPJPY
|-743
|USDCHF
|-708
|USDCAD
|-472
|EURAUD
|1.9K
|GBPCHF
|465
|EURNZD
|399
|CADJPY
|736
|EURJPY
|-450
|AUDJPY
|-382
|AUDNZD
|346
|EURCHF
|335
|EURGBP
|-2.8K
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCHF
|334
|NZDCHF
|-774
|NZDCAD
|-1.4K
|CADCHF
|678
|XAGUSD
|-5.6K
|EURCAD
|71
|NZDUSD
|-602
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|333K
|USDJPY
|16K
|GBPNZD
|1.9K
|GBPUSD
|9.1K
|EURUSD
|9.2K
|GBPCAD
|18K
|GBPAUD
|13K
|GBPJPY
|7.6K
|USDCHF
|7.6K
|USDCAD
|6.3K
|EURAUD
|9.3K
|GBPCHF
|3.2K
|EURNZD
|723
|CADJPY
|4.9K
|EURJPY
|2.6K
|AUDJPY
|-417
|AUDNZD
|969
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|683
|NZDJPY
|-1.1K
|AUDCHF
|2K
|NZDCHF
|-607
|NZDCAD
|-1.5K
|CADCHF
|524
|XAGUSD
|-1.1K
|EURCAD
|248
|NZDUSD
|-441
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Melhor negociação: +1 279.84 USD
Pior negociação: -5 562 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 164.09 USD
Máxima perda consecutiva: -4 875.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Forex and Gold
0.5 % risk per trade,
max daily Draw Down 4%
Max DD 5%
target 3000Pip per month
Sem comentários
