Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 425
Transacciones Rentables:
902 (63.29%)
Transacciones Irrentables:
523 (36.70%)
Mejor transacción:
1 279.84 USD
Peor transacción:
-5 562.10 USD
Beneficio Bruto:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Pérdidas Brutas:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (2 164.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 485.94 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
96.23%
Carga máxima del depósito:
94.30%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
857 (60.14%)
Transacciones Cortas:
568 (39.86%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-13.54 USD
Beneficio medio:
117.53 USD
Pérdidas medias:
-239.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-4 875.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 950.76 USD (2)
Crecimiento al mes:
-7.58%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
19 288.32 USD
Máxima:
28 017.25 USD (13.42%)
Reducción relativa:
De balance:
13.43% (28 042.01 USD)
De fondos:
2.84% (5 278.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 279.84 USD
Peor transacción: -5 562 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +2 164.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 875.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

No hay comentarios
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
