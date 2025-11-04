SignalsSections
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 reviews
10 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 425
Profit Trades:
902 (63.29%)
Loss Trades:
523 (36.70%)
Best trade:
1 279.84 USD
Worst trade:
-5 562.10 USD
Gross Profit:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Gross Loss:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Maximum consecutive wins:
20 (2 164.09 USD)
Maximal consecutive profit:
3 485.94 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
96.23%
Max deposit load:
94.30%
Latest trade:
6 days ago
Trades per week:
63
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
-0.69
Long Trades:
857 (60.14%)
Short Trades:
568 (39.86%)
Profit Factor:
0.85
Expected Payoff:
-13.54 USD
Average Profit:
117.53 USD
Average Loss:
-239.58 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-4 875.47 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 950.76 USD (2)
Monthly growth:
-7.58%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
19 288.32 USD
Maximal:
28 017.25 USD (13.42%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.43% (28 042.01 USD)
By Equity:
2.84% (5 278.20 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

No reviews
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
