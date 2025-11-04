SignaleKategorien
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -10%
FTMO-Server
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 425
Gewinntrades:
902 (63.29%)
Verlusttrades:
523 (36.70%)
Bester Trade:
1 279.84 USD
Schlechtester Trade:
-5 562.10 USD
Bruttoprofit:
106 009.67 USD (611 159 pips)
Bruttoverlust:
-125 297.99 USD (169 145 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (2 164.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 485.94 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
96.23%
Max deposit load:
94.30%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
63
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
857 (60.14%)
Short-Positionen:
568 (39.86%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-13.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
117.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-239.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-4 875.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 950.76 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-7.58%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19 288.32 USD
Maximaler:
28 017.25 USD (13.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.43% (28 042.01 USD)
Kapital:
2.84% (5 278.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 863
USDJPY 74
GBPNZD 68
GBPUSD 58
EURUSD 50
GBPCAD 48
GBPAUD 45
GBPJPY 39
USDCHF 35
USDCAD 34
EURAUD 22
GBPCHF 14
EURNZD 12
CADJPY 11
EURJPY 11
AUDJPY 7
AUDNZD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
NZDJPY 4
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDCAD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3.4K
USDJPY 722
GBPNZD -5.1K
GBPUSD -387
EURUSD -2.1K
GBPCAD 755
GBPAUD 445
GBPJPY -743
USDCHF -708
USDCAD -472
EURAUD 1.9K
GBPCHF 465
EURNZD 399
CADJPY 736
EURJPY -450
AUDJPY -382
AUDNZD 346
EURCHF 335
EURGBP -2.8K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF 334
NZDCHF -774
NZDCAD -1.4K
CADCHF 678
XAGUSD -5.6K
EURCAD 71
NZDUSD -602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 333K
USDJPY 16K
GBPNZD 1.9K
GBPUSD 9.1K
EURUSD 9.2K
GBPCAD 18K
GBPAUD 13K
GBPJPY 7.6K
USDCHF 7.6K
USDCAD 6.3K
EURAUD 9.3K
GBPCHF 3.2K
EURNZD 723
CADJPY 4.9K
EURJPY 2.6K
AUDJPY -417
AUDNZD 969
EURCHF 1.3K
EURGBP 683
NZDJPY -1.1K
AUDCHF 2K
NZDCHF -607
NZDCAD -1.5K
CADCHF 524
XAGUSD -1.1K
EURCAD 248
NZDUSD -441
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 279.84 USD
Schlechtester Trade: -5 562 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 164.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 875.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

Keine Bewertungen
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
