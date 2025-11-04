SegnaliSezioni
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 4%
FTMO-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
181 (68.04%)
Loss Trade:
85 (31.95%)
Best Trade:
1 279.84 USD
Worst Trade:
-1 186.56 USD
Profitto lordo:
26 666.07 USD (140 932 pips)
Perdita lorda:
-18 933.46 USD (26 445 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (2 164.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 164.09 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.37%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
154 (57.89%)
Short Trade:
112 (42.11%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
29.07 USD
Profitto medio:
147.33 USD
Perdita media:
-222.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 635.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 257.16 USD (3)
Crescita mensile:
3.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 194.15 USD
Massimale:
2 441.71 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (2 437.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 173
GBPJPY 24
USDJPY 13
GBPNZD 8
EURAUD 8
GBPUSD 6
EURNZD 6
EURUSD 5
CADJPY 5
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURGBP 3
GBPCHF 2
EURJPY 2
AUDNZD 2
AUDJPY 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY -226
USDJPY 488
GBPNZD -294
EURAUD 712
GBPUSD -63
EURNZD -113
EURUSD 624
CADJPY 439
GBPAUD 158
AUDCHF 334
EURGBP 208
GBPCHF 82
EURJPY 75
AUDNZD 196
AUDJPY -405
GBPCAD 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 91K
GBPJPY 5.2K
USDJPY 5.3K
GBPNZD 143
EURAUD 4K
GBPUSD 4
EURNZD -133
EURUSD 188
CADJPY 3.4K
GBPAUD 611
AUDCHF 2K
EURGBP 1.3K
GBPCHF 292
EURJPY 286
AUDNZD 292
AUDJPY -670
GBPCAD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 279.84 USD
Worst Trade: -1 187 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 164.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 635.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

Non ci sono recensioni
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
