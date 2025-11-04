- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
181 (68.04%)
Loss Trade:
85 (31.95%)
Best Trade:
1 279.84 USD
Worst Trade:
-1 186.56 USD
Profitto lordo:
26 666.07 USD (140 932 pips)
Perdita lorda:
-18 933.46 USD (26 445 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (2 164.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 164.09 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.37%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
154 (57.89%)
Short Trade:
112 (42.11%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
29.07 USD
Profitto medio:
147.33 USD
Perdita media:
-222.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 635.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 257.16 USD (3)
Crescita mensile:
3.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 194.15 USD
Massimale:
2 441.71 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (2 437.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|13
|GBPNZD
|8
|EURAUD
|8
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|6
|EURUSD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|3
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.5K
|GBPJPY
|-226
|USDJPY
|488
|GBPNZD
|-294
|EURAUD
|712
|GBPUSD
|-63
|EURNZD
|-113
|EURUSD
|624
|CADJPY
|439
|GBPAUD
|158
|AUDCHF
|334
|EURGBP
|208
|GBPCHF
|82
|EURJPY
|75
|AUDNZD
|196
|AUDJPY
|-405
|GBPCAD
|1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPJPY
|5.2K
|USDJPY
|5.3K
|GBPNZD
|143
|EURAUD
|4K
|GBPUSD
|4
|EURNZD
|-133
|EURUSD
|188
|CADJPY
|3.4K
|GBPAUD
|611
|AUDCHF
|2K
|EURGBP
|1.3K
|GBPCHF
|292
|EURJPY
|286
|AUDNZD
|292
|AUDJPY
|-670
|GBPCAD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 279.84 USD
Worst Trade: -1 187 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 164.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 635.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Forex and Gold
0.5 % risk per trade,
max daily Draw Down 4%
Max DD 5%
target 3000Pip per month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
4%
0
0
USD
USD
208K
USD
USD
3
98%
266
68%
100%
1.40
29.07
USD
USD
1%
1:30