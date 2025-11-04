SignauxSections
Ali Sleiman

FxAli

Ali Sleiman
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
FTMO-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
266
Bénéfice trades:
181 (68.04%)
Perte trades:
85 (31.95%)
Meilleure transaction:
1 279.84 USD
Pire transaction:
-1 186.56 USD
Bénéfice brut:
26 666.07 USD (140 932 pips)
Perte brute:
-18 933.46 USD (26 445 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (2 164.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 164.09 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.37%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.17
Longs trades:
154 (57.89%)
Courts trades:
112 (42.11%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
29.07 USD
Bénéfice moyen:
147.33 USD
Perte moyenne:
-222.75 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 635.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 257.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.87%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 194.15 USD
Maximal:
2 441.71 USD (1.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.21% (2 437.37 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 173
GBPJPY 24
USDJPY 13
GBPNZD 8
EURAUD 8
GBPUSD 6
EURNZD 6
EURUSD 5
CADJPY 5
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURGBP 3
GBPCHF 2
EURJPY 2
AUDNZD 2
AUDJPY 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY -226
USDJPY 488
GBPNZD -294
EURAUD 712
GBPUSD -63
EURNZD -113
EURUSD 624
CADJPY 439
GBPAUD 158
AUDCHF 334
EURGBP 208
GBPCHF 82
EURJPY 75
AUDNZD 196
AUDJPY -405
GBPCAD 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 91K
GBPJPY 5.2K
USDJPY 5.3K
GBPNZD 143
EURAUD 4K
GBPUSD 4
EURNZD -133
EURUSD 188
CADJPY 3.4K
GBPAUD 611
AUDCHF 2K
EURGBP 1.3K
GBPCHF 292
EURJPY 286
AUDNZD 292
AUDJPY -670
GBPCAD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 279.84 USD
Pire transaction: -1 187 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 164.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 635.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Forex and Gold 

0.5 % risk per trade, 

max daily Draw Down 4%

Max DD 5%

target 3000Pip per month

Aucun avis
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FxAli
100 USD par mois
4%
0
0
USD
208K
USD
3
98%
266
68%
100%
1.40
29.07
USD
1%
1:30
Copier

