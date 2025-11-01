信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CTB 888
Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0条评论
26
0 / 0 USD
每月复制 88 USD per 
增长自 2025 -66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 265
盈利交易:
506 (40.00%)
亏损交易:
759 (60.00%)
最好交易:
1 518.60 USD
最差交易:
-1 699.80 USD
毛利:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
毛利亏损:
-278 088.70 USD (1 542 732 pips)
最大连续赢利:
16 (5 094.93 USD)
最大连续盈利:
16 263.20 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
82.12%
最大入金加载:
165.58%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.05
长期交易:
802 (63.40%)
短期交易:
463 (36.60%)
利润因子:
1.01
预期回报:
2.08 USD
平均利润:
554.78 USD
平均损失:
-366.39 USD
最大连续失误:
37 (-4 208.13 USD)
最大连续亏损:
-23 524.90 USD (29)
每月增长:
-81.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 844.30 USD
最大值:
56 817.89 USD (88.49%)
相对跌幅:
结余:
97.40% (5 829.64 USD)
净值:
31.19% (2 756.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1130
GBPJPY 29
USDJPY 24
CHFJPY 22
EURJPY 19
AUDJPY 14
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -733
GBPJPY 731
USDJPY 1.6K
CHFJPY 322
EURJPY 855
AUDJPY -1.6K
CADJPY 446
EURNZD 549
NZDJPY 2K
USDCHF -412
EURUSD -179
GBPUSD -218
NZDUSD -713
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 202K
GBPJPY 3.6K
USDJPY 12K
CHFJPY 924
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 1.8K
EURNZD 2.8K
NZDJPY 7.6K
USDCHF -506
EURUSD -2K
GBPUSD 83
NZDUSD -1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 518.60 USD
最差交易: -1 700 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +5 094.93 USD
最大连续亏损: -4 208.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Larson-Demo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
没有评论
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载