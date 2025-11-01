- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 265
盈利交易:
506 (40.00%)
亏损交易:
759 (60.00%)
最好交易:
1 518.60 USD
最差交易:
-1 699.80 USD
毛利:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
毛利亏损:
-278 088.70 USD (1 542 732 pips)
最大连续赢利:
16 (5 094.93 USD)
最大连续盈利:
16 263.20 USD (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
82.12%
最大入金加载:
165.58%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.05
长期交易:
802 (63.40%)
短期交易:
463 (36.60%)
利润因子:
1.01
预期回报:
2.08 USD
平均利润:
554.78 USD
平均损失:
-366.39 USD
最大连续失误:
37 (-4 208.13 USD)
最大连续亏损:
-23 524.90 USD (29)
每月增长:
-81.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 844.30 USD
最大值:
56 817.89 USD (88.49%)
相对跌幅:
结余:
97.40% (5 829.64 USD)
净值:
31.19% (2 756.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1130
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-733
|GBPJPY
|731
|USDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|322
|EURJPY
|855
|AUDJPY
|-1.6K
|CADJPY
|446
|EURNZD
|549
|NZDJPY
|2K
|USDCHF
|-412
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|NZDUSD
|-713
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|202K
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|12K
|CHFJPY
|924
|EURJPY
|1.8K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|1.8K
|EURNZD
|2.8K
|NZDJPY
|7.6K
|USDCHF
|-506
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|NZDUSD
|-1.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 518.60 USD
最差交易: -1 700 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +5 094.93 USD
最大连续亏损: -4 208.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月88 USD
-66%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
26
0%
1 265
40%
82%
1.00
2.08
USD
USD
97%
1:50