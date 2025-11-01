SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CTB 888
Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
925
Bénéfice trades:
383 (41.40%)
Perte trades:
542 (58.59%)
Meilleure transaction:
1 494.00 USD
Pire transaction:
-1 520.75 USD
Bénéfice brut:
148 600.32 USD (1 312 128 pips)
Perte brute:
-118 007.94 USD (1 009 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (5 094.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 952.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.23%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.62
Longs trades:
602 (65.08%)
Courts trades:
323 (34.92%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
33.07 USD
Bénéfice moyen:
387.99 USD
Perte moyenne:
-217.73 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-4 208.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 749.46 USD (11)
Croissance mensuelle:
134.55%
Prévision annuelle:
1 632.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 844.30 USD
Maximal:
18 905.41 USD (53.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.40% (5 829.64 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 836
GBPJPY 20
CHFJPY 16
USDJPY 15
EURJPY 14
AUDJPY 9
CADJPY 7
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 30K
GBPJPY 314
CHFJPY -691
USDJPY 514
EURJPY 23
AUDJPY -564
CADJPY -79
EURUSD -179
GBPUSD -218
EURNZD 1.7K
NZDJPY 132
USDCHF -293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 296K
GBPJPY 1.4K
CHFJPY -3.4K
USDJPY 6.9K
EURJPY -1.5K
AUDJPY -2.5K
CADJPY -351
EURUSD -2K
GBPUSD 83
EURNZD 7K
NZDJPY 1K
USDCHF -508
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 494.00 USD
Pire transaction: -1 521 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +5 094.93 USD
Perte consécutive maximale: -4 208.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
315 plus...
Aucun avis
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Copier

