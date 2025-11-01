СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CTB 888
Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 88 USD в месяц
прирост с 2025 -55%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
506 (40.06%)
Убыточных трейдов:
757 (59.94%)
Лучший трейд:
1 518.60 USD
Худший трейд:
-1 699.80 USD
Общая прибыль:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Общий убыток:
-277 170.74 USD (1 538 232 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (5 094.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 263.20 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
82.12%
Макс. загрузка депозита:
165.58%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
801 (63.42%)
Коротких трейдов:
462 (36.58%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
554.78 USD
Средний убыток:
-366.14 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-4 208.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 524.90 USD (29)
Прирост в месяц:
-75.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 844.30 USD
Максимальная:
56 817.89 USD (88.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.40% (5 829.64 USD)
По эквити:
31.19% (2 756.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1128
GBPJPY 29
USDJPY 24
CHFJPY 22
EURJPY 19
AUDJPY 14
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 185
GBPJPY 731
USDJPY 1.6K
CHFJPY 322
EURJPY 855
AUDJPY -1.6K
CADJPY 446
EURNZD 549
NZDJPY 2K
USDCHF -412
EURUSD -179
GBPUSD -218
NZDUSD -713
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 206K
GBPJPY 3.6K
USDJPY 12K
CHFJPY 924
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 1.8K
EURNZD 2.8K
NZDJPY 7.6K
USDCHF -506
EURUSD -2K
GBPUSD 83
NZDUSD -1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 518.60 USD
Худший трейд: -1 700 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +5 094.93 USD
Макс. убыток в серии: -4 208.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Larson-Demo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
еще 318...
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
