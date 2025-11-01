- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
506 (40.06%)
Убыточных трейдов:
757 (59.94%)
Лучший трейд:
1 518.60 USD
Худший трейд:
-1 699.80 USD
Общая прибыль:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Общий убыток:
-277 170.74 USD (1 538 232 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (5 094.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 263.20 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
82.12%
Макс. загрузка депозита:
165.58%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
801 (63.42%)
Коротких трейдов:
462 (36.58%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
554.78 USD
Средний убыток:
-366.14 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-4 208.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 524.90 USD (29)
Прирост в месяц:
-75.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 844.30 USD
Максимальная:
56 817.89 USD (88.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.40% (5 829.64 USD)
По эквити:
31.19% (2 756.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|731
|USDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|322
|EURJPY
|855
|AUDJPY
|-1.6K
|CADJPY
|446
|EURNZD
|549
|NZDJPY
|2K
|USDCHF
|-412
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|NZDUSD
|-713
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|206K
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|12K
|CHFJPY
|924
|EURJPY
|1.8K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|1.8K
|EURNZD
|2.8K
|NZDJPY
|7.6K
|USDCHF
|-506
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|NZDUSD
|-1.5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 518.60 USD
Худший трейд: -1 700 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +5 094.93 USD
Макс. убыток в серии: -4 208.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
