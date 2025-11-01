SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CTB 888
Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
925
Kârla kapanan işlemler:
383 (41.40%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (58.59%)
En iyi işlem:
1 494.00 USD
En kötü işlem:
-1 520.75 USD
Brüt kâr:
148 600.32 USD (1 312 128 pips)
Brüt zarar:
-118 007.94 USD (1 009 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (5 094.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 952.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.28%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
602 (65.08%)
Satış işlemleri:
323 (34.92%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
33.07 USD
Ortalama kâr:
387.99 USD
Ortalama zarar:
-217.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-4 208.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 749.46 USD (11)
Aylık büyüme:
134.55%
Yıllık tahmin:
1 632.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 844.30 USD
Maksimum:
18 905.41 USD (53.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.40% (5 829.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 836
GBPJPY 20
CHFJPY 16
USDJPY 15
EURJPY 14
AUDJPY 9
CADJPY 7
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 30K
GBPJPY 314
CHFJPY -691
USDJPY 514
EURJPY 23
AUDJPY -564
CADJPY -79
EURUSD -179
GBPUSD -218
EURNZD 1.7K
NZDJPY 132
USDCHF -293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 296K
GBPJPY 1.4K
CHFJPY -3.4K
USDJPY 6.9K
EURJPY -1.5K
AUDJPY -2.5K
CADJPY -351
EURUSD -2K
GBPUSD 83
EURNZD 7K
NZDJPY 1K
USDCHF -508
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 494.00 USD
En kötü işlem: -1 521 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +5 094.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 208.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
315 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CTB 888
Ayda 88 USD
59%
0
0
USD
41K
USD
20
0%
925
41%
100%
1.25
33.07
USD
97%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.