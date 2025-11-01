- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
925
Kârla kapanan işlemler:
383 (41.40%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (58.59%)
En iyi işlem:
1 494.00 USD
En kötü işlem:
-1 520.75 USD
Brüt kâr:
148 600.32 USD (1 312 128 pips)
Brüt zarar:
-118 007.94 USD (1 009 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (5 094.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 952.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.28%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
602 (65.08%)
Satış işlemleri:
323 (34.92%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
33.07 USD
Ortalama kâr:
387.99 USD
Ortalama zarar:
-217.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-4 208.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 749.46 USD (11)
Aylık büyüme:
134.55%
Yıllık tahmin:
1 632.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 844.30 USD
Maksimum:
18 905.41 USD (53.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.40% (5 829.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|836
|GBPJPY
|20
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|15
|EURJPY
|14
|AUDJPY
|9
|CADJPY
|7
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|30K
|GBPJPY
|314
|CHFJPY
|-691
|USDJPY
|514
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|-564
|CADJPY
|-79
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|EURNZD
|1.7K
|NZDJPY
|132
|USDCHF
|-293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|296K
|GBPJPY
|1.4K
|CHFJPY
|-3.4K
|USDJPY
|6.9K
|EURJPY
|-1.5K
|AUDJPY
|-2.5K
|CADJPY
|-351
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|EURNZD
|7K
|NZDJPY
|1K
|USDCHF
|-508
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 494.00 USD
En kötü işlem: -1 521 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +5 094.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 208.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real16
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 3
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 2
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 88 USD
59%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
20
0%
925
41%
100%
1.25
33.07
USD
USD
97%
1:50