- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
506 (39.96%)
Verlusttrades:
760 (60.03%)
Bester Trade:
1 518.60 USD
Schlechtester Trade:
-1 699.80 USD
Bruttoprofit:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Bruttoverlust:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (5 094.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 263.20 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
80.32%
Max deposit load:
165.58%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
803 (63.43%)
Short-Positionen:
463 (36.57%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
554.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-366.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-4 208.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 524.90 USD (29)
Wachstum pro Monat :
-84.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 844.30 USD
Maximaler:
56 984.81 USD (88.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.40% (5 829.64 USD)
Kapital:
31.19% (2 756.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1131
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|731
|USDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|322
|EURJPY
|855
|AUDJPY
|-1.6K
|CADJPY
|446
|EURNZD
|549
|NZDJPY
|2K
|USDCHF
|-412
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|NZDUSD
|-713
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|200K
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|12K
|CHFJPY
|924
|EURJPY
|1.8K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|1.8K
|EURNZD
|2.8K
|NZDJPY
|7.6K
|USDCHF
|-506
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|NZDUSD
|-1.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +1 518.60 USD
Schlechtester Trade: -1 700 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 094.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 208.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
88 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
26
0%
1 266
39%
80%
1.00
1.76
USD
USD
97%
1:50