Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
506 (39.96%)
Verlusttrades:
760 (60.03%)
Bester Trade:
1 518.60 USD
Schlechtester Trade:
-1 699.80 USD
Bruttoprofit:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Bruttoverlust:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (5 094.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 263.20 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
80.32%
Max deposit load:
165.58%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
803 (63.43%)
Short-Positionen:
463 (36.57%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
554.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-366.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-4 208.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 524.90 USD (29)
Wachstum pro Monat :
-84.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 844.30 USD
Maximaler:
56 984.81 USD (88.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.40% (5 829.64 USD)
Kapital:
31.19% (2 756.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1131
GBPJPY 29
USDJPY 24
CHFJPY 22
EURJPY 19
AUDJPY 14
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.1K
GBPJPY 731
USDJPY 1.6K
CHFJPY 322
EURJPY 855
AUDJPY -1.6K
CADJPY 446
EURNZD 549
NZDJPY 2K
USDCHF -412
EURUSD -179
GBPUSD -218
NZDUSD -713
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY 3.6K
USDJPY 12K
CHFJPY 924
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 1.8K
EURNZD 2.8K
NZDJPY 7.6K
USDCHF -506
EURUSD -2K
GBPUSD 83
NZDUSD -1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 518.60 USD
Schlechtester Trade: -1 700 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 094.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 208.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Larson-Demo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
