- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 266
Negociações com lucro:
506 (39.96%)
Negociações com perda:
760 (60.03%)
Melhor negociação:
1 518.60 USD
Pior negociação:
-1 699.80 USD
Lucro bruto:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Perda bruta:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (5 094.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 263.20 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
82.12%
Depósito máximo carregado:
165.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
803 (63.43%)
Negociações curtas:
463 (36.57%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.76 USD
Lucro médio:
554.78 USD
Perda média:
-366.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-4 208.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 524.90 USD (29)
Crescimento mensal:
-84.46%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 844.30 USD
Máximo:
56 984.81 USD (88.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.40% (5 829.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.19% (2 756.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1131
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|731
|USDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|322
|EURJPY
|855
|AUDJPY
|-1.6K
|CADJPY
|446
|EURNZD
|549
|NZDJPY
|2K
|USDCHF
|-412
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|NZDUSD
|-713
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|200K
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|12K
|CHFJPY
|924
|EURJPY
|1.8K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|1.8K
|EURNZD
|2.8K
|NZDJPY
|7.6K
|USDCHF
|-506
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|NZDUSD
|-1.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 518.60 USD
Pior negociação: -1 700 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +5 094.93 USD
Máxima perda consecutiva: -4 208.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
