Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 comentários
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD por mês
crescimento desde 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 266
Negociações com lucro:
506 (39.96%)
Negociações com perda:
760 (60.03%)
Melhor negociação:
1 518.60 USD
Pior negociação:
-1 699.80 USD
Lucro bruto:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Perda bruta:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (5 094.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 263.20 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
82.12%
Depósito máximo carregado:
165.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
803 (63.43%)
Negociações curtas:
463 (36.57%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.76 USD
Lucro médio:
554.78 USD
Perda média:
-366.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-4 208.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 524.90 USD (29)
Crescimento mensal:
-84.46%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 844.30 USD
Máximo:
56 984.81 USD (88.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.40% (5 829.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.19% (2 756.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1131
GBPJPY 29
USDJPY 24
CHFJPY 22
EURJPY 19
AUDJPY 14
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.1K
GBPJPY 731
USDJPY 1.6K
CHFJPY 322
EURJPY 855
AUDJPY -1.6K
CADJPY 446
EURNZD 549
NZDJPY 2K
USDCHF -412
EURUSD -179
GBPUSD -218
NZDUSD -713
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY 3.6K
USDJPY 12K
CHFJPY 924
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 1.8K
EURNZD 2.8K
NZDJPY 7.6K
USDCHF -506
EURUSD -2K
GBPUSD 83
NZDUSD -1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 518.60 USD
Pior negociação: -1 700 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +5 094.93 USD
Máxima perda consecutiva: -4 208.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Larson-Demo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
318 mais ...
Sem comentários
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
