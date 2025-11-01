- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 061
Profit Trade:
444 (41.84%)
Loss Trade:
617 (58.15%)
Best Trade:
1 518.60 USD
Worst Trade:
-1 699.80 USD
Profitto lordo:
217 479.57 USD (1 545 182 pips)
Perdita lorda:
-178 209.18 USD (1 208 396 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5 094.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 263.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.73%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
667 (62.87%)
Short Trade:
394 (37.13%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
37.01 USD
Profitto medio:
489.82 USD
Perdita media:
-288.83 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-4 208.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 478.65 USD (12)
Crescita mensile:
26.73%
Previsione annuale:
324.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 844.30 USD
Massimale:
21 433.74 USD (33.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.40% (5 829.64 USD)
Per equità:
6.02% (2 756.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|951
|GBPJPY
|26
|USDJPY
|20
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|18
|AUDJPY
|11
|CADJPY
|8
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|302
|USDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|688
|EURJPY
|454
|AUDJPY
|-1.2K
|CADJPY
|-388
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|EURNZD
|1.7K
|NZDJPY
|132
|USDCHF
|-293
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|322K
|GBPJPY
|1.9K
|USDJPY
|11K
|CHFJPY
|1.6K
|EURJPY
|230
|AUDJPY
|-4.5K
|CADJPY
|-1.4K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|EURNZD
|7K
|NZDJPY
|1K
|USDCHF
|-508
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 518.60 USD
Worst Trade: -1 700 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +5 094.93 USD
Massima perdita consecutiva: -4 208.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
