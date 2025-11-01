SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CTB 888
Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 90%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 061
Profit Trade:
444 (41.84%)
Loss Trade:
617 (58.15%)
Best Trade:
1 518.60 USD
Worst Trade:
-1 699.80 USD
Profitto lordo:
217 479.57 USD (1 545 182 pips)
Perdita lorda:
-178 209.18 USD (1 208 396 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5 094.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 263.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.73%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
667 (62.87%)
Short Trade:
394 (37.13%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
37.01 USD
Profitto medio:
489.82 USD
Perdita media:
-288.83 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-4 208.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 478.65 USD (12)
Crescita mensile:
26.73%
Previsione annuale:
324.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 844.30 USD
Massimale:
21 433.74 USD (33.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.40% (5 829.64 USD)
Per equità:
6.02% (2 756.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 951
GBPJPY 26
USDJPY 20
CHFJPY 19
EURJPY 18
AUDJPY 11
CADJPY 8
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY 302
USDJPY 1.6K
CHFJPY 688
EURJPY 454
AUDJPY -1.2K
CADJPY -388
EURUSD -179
GBPUSD -218
EURNZD 1.7K
NZDJPY 132
USDCHF -293
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 322K
GBPJPY 1.9K
USDJPY 11K
CHFJPY 1.6K
EURJPY 230
AUDJPY -4.5K
CADJPY -1.4K
EURUSD -2K
GBPUSD 83
EURNZD 7K
NZDJPY 1K
USDCHF -508
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 518.60 USD
Worst Trade: -1 700 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +5 094.93 USD
Massima perdita consecutiva: -4 208.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Larson-Demo
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
316 più
Non ci sono recensioni
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.