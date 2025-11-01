- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 266
Transacciones Rentables:
506 (39.96%)
Transacciones Irrentables:
760 (60.03%)
Mejor transacción:
1 518.60 USD
Peor transacción:
-1 699.80 USD
Beneficio Bruto:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (5 094.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 263.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
82.12%
Carga máxima del depósito:
165.58%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
803 (63.43%)
Transacciones Cortas:
463 (36.57%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
1.76 USD
Beneficio medio:
554.78 USD
Pérdidas medias:
-366.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-4 208.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 524.90 USD (29)
Crecimiento al mes:
-84.46%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 844.30 USD
Máxima:
56 984.81 USD (88.75%)
Reducción relativa:
De balance:
97.40% (5 829.64 USD)
De fondos:
31.19% (2 756.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1131
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|24
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|731
|USDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|322
|EURJPY
|855
|AUDJPY
|-1.6K
|CADJPY
|446
|EURNZD
|549
|NZDJPY
|2K
|USDCHF
|-412
|EURUSD
|-179
|GBPUSD
|-218
|NZDUSD
|-713
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|200K
|GBPJPY
|3.6K
|USDJPY
|12K
|CHFJPY
|924
|EURJPY
|1.8K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|1.8K
|EURNZD
|2.8K
|NZDJPY
|7.6K
|USDCHF
|-506
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|83
|NZDUSD
|-1.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 518.60 USD
Peor transacción: -1 700 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +5 094.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 208.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
otros 318...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
88 USD al mes
-70%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
26
0%
1 266
39%
82%
1.00
1.76
USD
USD
97%
1:50