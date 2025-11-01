SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CTB 888
Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
0 comentarios
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD al mes
incremento desde 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 266
Transacciones Rentables:
506 (39.96%)
Transacciones Irrentables:
760 (60.03%)
Mejor transacción:
1 518.60 USD
Peor transacción:
-1 699.80 USD
Beneficio Bruto:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (5 094.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 263.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
82.12%
Carga máxima del depósito:
165.58%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
803 (63.43%)
Transacciones Cortas:
463 (36.57%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
1.76 USD
Beneficio medio:
554.78 USD
Pérdidas medias:
-366.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-4 208.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 524.90 USD (29)
Crecimiento al mes:
-84.46%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 844.30 USD
Máxima:
56 984.81 USD (88.75%)
Reducción relativa:
De balance:
97.40% (5 829.64 USD)
De fondos:
31.19% (2 756.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1131
GBPJPY 29
USDJPY 24
CHFJPY 22
EURJPY 19
AUDJPY 14
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.1K
GBPJPY 731
USDJPY 1.6K
CHFJPY 322
EURJPY 855
AUDJPY -1.6K
CADJPY 446
EURNZD 549
NZDJPY 2K
USDCHF -412
EURUSD -179
GBPUSD -218
NZDUSD -713
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY 3.6K
USDJPY 12K
CHFJPY 924
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 1.8K
EURNZD 2.8K
NZDJPY 7.6K
USDCHF -506
EURUSD -2K
GBPUSD 83
NZDUSD -1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 518.60 USD
Peor transacción: -1 700 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +5 094.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 208.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Larson-Demo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
otros 318...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CTB 888
88 USD al mes
-70%
0
0
USD
2.6K
USD
26
0%
1 266
39%
82%
1.00
1.76
USD
97%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.