Yohanes Sugiarto

CTB 888

Yohanes Sugiarto
レビュー0件
26週間
0 / 0 USD
月額  88  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 266
利益トレード:
506 (39.96%)
損失トレード:
760 (60.03%)
ベストトレード:
1 518.60 USD
最悪のトレード:
-1 699.80 USD
総利益:
280 718.02 USD (1 769 118 pips)
総損失:
-278 492.70 USD (1 544 732 pips)
最大連続の勝ち:
16 (5 094.93 USD)
最大連続利益:
16 263.20 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
82.12%
最大入金額:
165.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
803 (63.43%)
短いトレード:
463 (36.57%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
1.76 USD
平均利益:
554.78 USD
平均損失:
-366.44 USD
最大連続の負け:
37 (-4 208.13 USD)
最大連続損失:
-23 524.90 USD (29)
月間成長:
-84.46%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 844.30 USD
最大の:
56 984.81 USD (88.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.40% (5 829.64 USD)
エクイティによる:
31.19% (2 756.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1131
GBPJPY 29
USDJPY 24
CHFJPY 22
EURJPY 19
AUDJPY 14
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY 3
USDCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
NZDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.1K
GBPJPY 731
USDJPY 1.6K
CHFJPY 322
EURJPY 855
AUDJPY -1.6K
CADJPY 446
EURNZD 549
NZDJPY 2K
USDCHF -412
EURUSD -179
GBPUSD -218
NZDUSD -713
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY 3.6K
USDJPY 12K
CHFJPY 924
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 1.8K
EURNZD 2.8K
NZDJPY 7.6K
USDCHF -506
EURUSD -2K
GBPUSD 83
NZDUSD -1.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 518.60 USD
最悪のトレード: -1 700 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +5 094.93 USD
最大連続損失: -4 208.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Larson-Demo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
318 より多く...
レビューなし
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CTB 888
88 USD/月
-70%
0
0
USD
2.6K
USD
26
0%
1 266
39%
82%
1.00
1.76
USD
97%
1:50
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください