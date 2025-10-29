信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 3
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
614
盈利交易:
298 (48.53%)
亏损交易:
316 (51.47%)
最好交易:
143.79 USD
最差交易:
-92.26 USD
毛利:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
毛利亏损:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
最大连续赢利:
9 (114.96 USD)
最大连续盈利:
200.32 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
93.75%
最大入金加载:
3.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.65
长期交易:
439 (71.50%)
短期交易:
175 (28.50%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
18.11 USD
平均损失:
-15.91 USD
最大连续失误:
13 (-180.44 USD)
最大连续亏损:
-256.55 USD (4)
每月增长:
-0.82%
年度预测:
-9.98%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
77.67 USD
最大值:
573.28 USD (10.12%)
相对跌幅:
结余:
11.00% (568.34 USD)
净值:
4.31% (212.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 114
XAUUSD 105
USDJPY 99
USTEC 65
US500 65
DE40 61
BTCUSD 53
EURUSD 52
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 94
XAUUSD -42
USDJPY 452
USTEC -64
US500 -40
DE40 89
BTCUSD -114
EURUSD -4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 140K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 12K
USTEC -60K
US500 -9.1K
DE40 64K
BTCUSD -682K
EURUSD 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +143.79 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +114.96 USD
最大连续亏损: -180.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.34 × 77
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 471
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
116 更多...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


没有评论
2025.12.10 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 22:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
复制

