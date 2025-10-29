SegnaliSezioni
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 4

Jimmy Peter Eriksson
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
197
Profit Trade:
106 (53.80%)
Loss Trade:
91 (46.19%)
Best Trade:
75.55 USD
Worst Trade:
-88.10 USD
Profitto lordo:
1 764.19 USD (1 465 509 pips)
Perdita lorda:
-1 363.87 USD (1 659 533 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (93.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.46 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
142 (72.08%)
Short Trade:
55 (27.92%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
16.64 USD
Perdita media:
-14.99 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-149.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.55 USD (4)
Crescita mensile:
8.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.67 USD
Massimale:
325.19 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.20% (325.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 40
USDJPY 36
XAUUSD 30
DE40 20
USTEC 20
US500 20
EURUSD 16
BTCUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 72
USDJPY 25
XAUUSD 162
DE40 38
USTEC 55
US500 10
EURUSD 85
BTCUSD -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 100K
USDJPY 1.1K
XAUUSD 16K
DE40 24K
USTEC 55K
US500 2.5K
EURUSD 1.2K
BTCUSD -393K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.55 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +93.71 USD
Massima perdita consecutiva: -149.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 20
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real3
0.89 × 56
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 470
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ICMarkets-MT5-4
1.63 × 19
This a portfolio of all my EAs with slow and steady growth.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Complete Portfolio 4
100USD al mese
8%
0
0
USD
5.4K
USD
4
98%
197
53%
100%
1.29
2.03
USD
6%
1:500
