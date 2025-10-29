- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
197
Profit Trade:
106 (53.80%)
Loss Trade:
91 (46.19%)
Best Trade:
75.55 USD
Worst Trade:
-88.10 USD
Profitto lordo:
1 764.19 USD (1 465 509 pips)
Perdita lorda:
-1 363.87 USD (1 659 533 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (93.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.46 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
142 (72.08%)
Short Trade:
55 (27.92%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
16.64 USD
Perdita media:
-14.99 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-149.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.55 USD (4)
Crescita mensile:
8.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.67 USD
Massimale:
325.19 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.20% (325.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|40
|USDJPY
|36
|XAUUSD
|30
|DE40
|20
|USTEC
|20
|US500
|20
|EURUSD
|16
|BTCUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|72
|USDJPY
|25
|XAUUSD
|162
|DE40
|38
|USTEC
|55
|US500
|10
|EURUSD
|85
|BTCUSD
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|100K
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|16K
|DE40
|24K
|USTEC
|55K
|US500
|2.5K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-393K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.55 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +93.71 USD
Massima perdita consecutiva: -149.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 20
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 8
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 56
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ICMarkets-MT5-4
|1.63 × 19
This a portfolio of all my EAs with slow and steady growth.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
8%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
4
98%
197
53%
100%
1.29
2.03
USD
USD
6%
1:500