SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 4
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 4

Jimmy Peter Eriksson
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
106 (53.80%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (46.19%)
En iyi işlem:
75.55 USD
En kötü işlem:
-88.10 USD
Brüt kâr:
1 764.19 USD (1 465 509 pips)
Brüt zarar:
-1 363.87 USD (1 659 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (93.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.46 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.70%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
142 (72.08%)
Satış işlemleri:
55 (27.92%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
16.64 USD
Ortalama zarar:
-14.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-149.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.55 USD (4)
Aylık büyüme:
8.01%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.67 USD
Maksimum:
325.19 USD (6.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.20% (325.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 40
USDJPY 36
XAUUSD 30
DE40 20
USTEC 20
US500 20
EURUSD 16
BTCUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 72
USDJPY 25
XAUUSD 162
DE40 38
USTEC 55
US500 10
EURUSD 85
BTCUSD -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 100K
USDJPY 1.1K
XAUUSD 16K
DE40 24K
USTEC 55K
US500 2.5K
EURUSD 1.2K
BTCUSD -393K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.55 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +93.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 20
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real3
0.89 × 56
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 470
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ICMarkets-MT5-4
1.63 × 19
107 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This a portfolio of all my EAs with slow and steady growth.
İnceleme yok
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Complete Portfolio 4
Ayda 100 USD
8%
0
0
USD
5.4K
USD
4
98%
197
53%
100%
1.29
2.03
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.