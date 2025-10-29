SignauxSections
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 4

Jimmy Peter Eriksson
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
197
Bénéfice trades:
106 (53.80%)
Perte trades:
91 (46.19%)
Meilleure transaction:
75.55 USD
Pire transaction:
-88.10 USD
Bénéfice brut:
1 764.19 USD (1 465 509 pips)
Perte brute:
-1 363.84 USD (1 659 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (93.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
138.46 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.55%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
142 (72.08%)
Courts trades:
55 (27.92%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
2.03 USD
Bénéfice moyen:
16.64 USD
Perte moyenne:
-14.99 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-149.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.55 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.01%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
77.67 USD
Maximal:
325.19 USD (6.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.20% (325.16 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 40
USDJPY 36
XAUUSD 30
DE40 20
USTEC 20
US500 20
EURUSD 16
BTCUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 72
USDJPY 25
XAUUSD 162
DE40 38
USTEC 55
US500 10
EURUSD 85
BTCUSD -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 100K
USDJPY 1.1K
XAUUSD 16K
DE40 24K
USTEC 55K
US500 2.5K
EURUSD 1.2K
BTCUSD -393K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.55 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +93.71 USD
Perte consécutive maximale: -149.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 20
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real3
0.89 × 56
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 470
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ICMarkets-MT5-4
1.63 × 19
107 plus...
This a portfolio of all my EAs with slow and steady growth.
Aucun avis
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
