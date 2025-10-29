СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 3
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
298 (48.53%)
Убыточных трейдов:
316 (51.47%)
Лучший трейд:
143.79 USD
Худший трейд:
-92.26 USD
Общая прибыль:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
Общий убыток:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (114.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
93.75%
Макс. загрузка депозита:
3.50%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
439 (71.50%)
Коротких трейдов:
175 (28.50%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
18.11 USD
Средний убыток:
-15.91 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-180.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.55 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.82%
Годовой прогноз:
-9.98%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.67 USD
Максимальная:
573.28 USD (10.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.00% (568.34 USD)
По эквити:
4.31% (212.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 114
XAUUSD 105
USDJPY 99
USTEC 65
US500 65
DE40 61
BTCUSD 53
EURUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 94
XAUUSD -42
USDJPY 452
USTEC -64
US500 -40
DE40 89
BTCUSD -114
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 140K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 12K
USTEC -60K
US500 -9.1K
DE40 64K
BTCUSD -682K
EURUSD 500
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +143.79 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +114.96 USD
Макс. убыток в серии: -180.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.33 × 78
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 471
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
еще 116...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


Нет отзывов
2025.12.10 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 22:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Complete Portfolio 3
100 USD в месяц
7%
0
0
USD
4.9K
USD
14
99%
614
48%
94%
1.07
0.60
USD
11%
1:500
Копировать

