- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
614
利益トレード:
298 (48.53%)
損失トレード:
316 (51.47%)
ベストトレード:
143.79 USD
最悪のトレード:
-92.26 USD
総利益:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
総損失:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
最大連続の勝ち:
9 (114.96 USD)
最大連続利益:
200.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
93.75%
最大入金額:
3.50%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
439 (71.50%)
短いトレード:
175 (28.50%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
18.11 USD
平均損失:
-15.91 USD
最大連続の負け:
13 (-180.44 USD)
最大連続損失:
-256.55 USD (4)
月間成長:
-0.82%
年間予想:
-9.98%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.67 USD
最大の:
573.28 USD (10.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.00% (568.34 USD)
エクイティによる:
4.31% (212.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|114
|XAUUSD
|105
|USDJPY
|99
|USTEC
|65
|US500
|65
|DE40
|61
|BTCUSD
|53
|EURUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|94
|XAUUSD
|-42
|USDJPY
|452
|USTEC
|-64
|US500
|-40
|DE40
|89
|BTCUSD
|-114
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|140K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|-60K
|US500
|-9.1K
|DE40
|64K
|BTCUSD
|-682K
|EURUSD
|500
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +143.79 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +114.96 USD
最大連続損失: -180.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
Earnex-Trade
|0.34 × 77
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 471
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
7%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
14
99%
614
48%
94%
1.07
0.60
USD
USD
11%
1:500