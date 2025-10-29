シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 3
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
614
利益トレード:
298 (48.53%)
損失トレード:
316 (51.47%)
ベストトレード:
143.79 USD
最悪のトレード:
-92.26 USD
総利益:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
総損失:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
最大連続の勝ち:
9 (114.96 USD)
最大連続利益:
200.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
93.75%
最大入金額:
3.50%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
439 (71.50%)
短いトレード:
175 (28.50%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
18.11 USD
平均損失:
-15.91 USD
最大連続の負け:
13 (-180.44 USD)
最大連続損失:
-256.55 USD (4)
月間成長:
-0.82%
年間予想:
-9.98%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.67 USD
最大の:
573.28 USD (10.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.00% (568.34 USD)
エクイティによる:
4.31% (212.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 114
XAUUSD 105
USDJPY 99
USTEC 65
US500 65
DE40 61
BTCUSD 53
EURUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 94
XAUUSD -42
USDJPY 452
USTEC -64
US500 -40
DE40 89
BTCUSD -114
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 140K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 12K
USTEC -60K
US500 -9.1K
DE40 64K
BTCUSD -682K
EURUSD 500
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +143.79 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +114.96 USD
最大連続損失: -180.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.34 × 77
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 471
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
116 より多く...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


レビューなし
2025.12.10 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 22:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
