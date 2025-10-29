SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 3
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
614
Negociações com lucro:
298 (48.53%)
Negociações com perda:
316 (51.47%)
Melhor negociação:
143.79 USD
Pior negociação:
-92.26 USD
Lucro bruto:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
Perda bruta:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (114.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
93.75%
Depósito máximo carregado:
3.50%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
439 (71.50%)
Negociações curtas:
175 (28.50%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
18.11 USD
Perda média:
-15.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-180.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-256.55 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.82%
Previsão anual:
-9.98%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.67 USD
Máximo:
573.28 USD (10.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.00% (568.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.31% (212.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 114
XAUUSD 105
USDJPY 99
USTEC 65
US500 65
DE40 61
BTCUSD 53
EURUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 94
XAUUSD -42
USDJPY 452
USTEC -64
US500 -40
DE40 89
BTCUSD -114
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 140K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 12K
USTEC -60K
US500 -9.1K
DE40 64K
BTCUSD -682K
EURUSD 500
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +143.79 USD
Pior negociação: -92 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +114.96 USD
Máxima perda consecutiva: -180.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.34 × 77
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 471
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
116 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


Sem comentários
2025.12.10 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 22:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Complete Portfolio 3
100 USD por mês
7%
0
0
USD
4.9K
USD
14
99%
614
48%
94%
1.07
0.60
USD
11%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.