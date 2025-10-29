- Incremento
Total de Trades:
614
Transacciones Rentables:
298 (48.53%)
Transacciones Irrentables:
316 (51.47%)
Mejor transacción:
143.79 USD
Peor transacción:
-92.26 USD
Beneficio Bruto:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (114.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
200.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
93.75%
Carga máxima del depósito:
3.50%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
439 (71.50%)
Transacciones Cortas:
175 (28.50%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
18.11 USD
Pérdidas medias:
-15.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-180.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.55 USD (4)
Crecimiento al mes:
-0.82%
Pronóstico anual:
-9.98%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.67 USD
Máxima:
573.28 USD (10.12%)
Reducción relativa:
De balance:
11.00% (568.34 USD)
De fondos:
4.31% (212.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|114
|XAUUSD
|105
|USDJPY
|99
|USTEC
|65
|US500
|65
|DE40
|61
|BTCUSD
|53
|EURUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|94
|XAUUSD
|-42
|USDJPY
|452
|USTEC
|-64
|US500
|-40
|DE40
|89
|BTCUSD
|-114
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|140K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|-60K
|US500
|-9.1K
|DE40
|64K
|BTCUSD
|-682K
|EURUSD
|500
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Mejor transacción: +143.79 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +114.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -180.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
Earnex-Trade
|0.34 × 77
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 471
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
otros 116...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
