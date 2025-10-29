SeñalesSecciones
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
614
Transacciones Rentables:
298 (48.53%)
Transacciones Irrentables:
316 (51.47%)
Mejor transacción:
143.79 USD
Peor transacción:
-92.26 USD
Beneficio Bruto:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (114.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
200.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
93.75%
Carga máxima del depósito:
3.50%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
439 (71.50%)
Transacciones Cortas:
175 (28.50%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
18.11 USD
Pérdidas medias:
-15.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-180.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.55 USD (4)
Crecimiento al mes:
-0.82%
Pronóstico anual:
-9.98%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.67 USD
Máxima:
573.28 USD (10.12%)
Reducción relativa:
De balance:
11.00% (568.34 USD)
De fondos:
4.31% (212.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 114
XAUUSD 105
USDJPY 99
USTEC 65
US500 65
DE40 61
BTCUSD 53
EURUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 94
XAUUSD -42
USDJPY 452
USTEC -64
US500 -40
DE40 89
BTCUSD -114
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 140K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 12K
USTEC -60K
US500 -9.1K
DE40 64K
BTCUSD -682K
EURUSD 500
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +143.79 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +114.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -180.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.34 × 77
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 471
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
otros 116...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


No hay comentarios
2025.12.10 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 22:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
