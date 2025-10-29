SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 3
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 3

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
614
Gewinntrades:
298 (48.53%)
Verlusttrades:
316 (51.47%)
Bester Trade:
143.79 USD
Schlechtester Trade:
-92.26 USD
Bruttoprofit:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
Bruttoverlust:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (114.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
93.75%
Max deposit load:
3.50%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
439 (71.50%)
Short-Positionen:
175 (28.50%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-180.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.55 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-0.82%
Jahresprognose:
-9.98%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
77.67 USD
Maximaler:
573.28 USD (10.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.00% (568.34 USD)
Kapital:
4.31% (212.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 114
XAUUSD 105
USDJPY 99
USTEC 65
US500 65
DE40 61
BTCUSD 53
EURUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 94
XAUUSD -42
USDJPY 452
USTEC -64
US500 -40
DE40 89
BTCUSD -114
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 140K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 12K
USTEC -60K
US500 -9.1K
DE40 64K
BTCUSD -682K
EURUSD 500
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +143.79 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +114.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -180.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
Earnex-Trade
0.34 × 77
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 8
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 471
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


Keine Bewertungen
2025.12.10 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 23:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 22:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Complete Portfolio 3
100 USD pro Monat
7%
0
0
USD
4.9K
USD
14
99%
614
48%
94%
1.07
0.60
USD
11%
1:500
Kopieren

