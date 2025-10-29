- Wachstum
Trades insgesamt:
614
Gewinntrades:
298 (48.53%)
Verlusttrades:
316 (51.47%)
Bester Trade:
143.79 USD
Schlechtester Trade:
-92.26 USD
Bruttoprofit:
5 396.84 USD (5 055 572 pips)
Bruttoverlust:
-5 026.42 USD (5 593 718 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (114.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
93.75%
Max deposit load:
3.50%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
439 (71.50%)
Short-Positionen:
175 (28.50%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-180.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.55 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-0.82%
Jahresprognose:
-9.98%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
77.67 USD
Maximaler:
573.28 USD (10.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.00% (568.34 USD)
Kapital:
4.31% (212.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|114
|XAUUSD
|105
|USDJPY
|99
|USTEC
|65
|US500
|65
|DE40
|61
|BTCUSD
|53
|EURUSD
|52
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|94
|XAUUSD
|-42
|USDJPY
|452
|USTEC
|-64
|US500
|-40
|DE40
|89
|BTCUSD
|-114
|EURUSD
|-4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|140K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|-60K
|US500
|-9.1K
|DE40
|64K
|BTCUSD
|-682K
|EURUSD
|500
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +143.79 USD
Schlechtester Trade: -92 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +114.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -180.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
Earnex-Trade
|0.34 × 77
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 471
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
Keine Bewertungen
