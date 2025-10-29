Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VTMarkets-Live 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FPMarkets-Live 0.31 × 113 Earnex-Trade 0.34 × 77 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 8 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Eightcap-Live 0.89 × 55 PacificUnionLLC-Live 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 TickmillUK-Live 1.18 × 49 Exness-MT5Real8 1.27 × 471 ICMarketsAU-Live 1.33 × 246 noch 116 ...