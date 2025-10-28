- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
382
盈利交易:
179 (46.85%)
亏损交易:
203 (53.14%)
最好交易:
706.45 EUR
最差交易:
-1 528.20 EUR
毛利:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
毛利亏损:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
最大连续赢利:
10 (623.95 EUR)
最大连续盈利:
1 121.05 EUR (6)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
74.52%
最大入金加载:
110.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.97
长期交易:
262 (68.59%)
短期交易:
120 (31.41%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-30.28 EUR
平均利润:
102.99 EUR
平均损失:
-147.79 EUR
最大连续失误:
11 (-1 256.58 EUR)
最大连续亏损:
-3 328.21 EUR (6)
每月增长:
-36.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 975.26 EUR
最大值:
11 975.26 EUR (71.49%)
相对跌幅:
结余:
71.43% (11 975.26 EUR)
净值:
14.18% (1 024.32 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|136
|BTCUSD.r
|63
|GER40.r
|41
|XAUUSD.r
|35
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|10
|US30.r
|10
|USDJPY.r
|9
|USDCHF.r
|7
|GBPUSD.r
|7
|GBPNZD.r
|6
|GBPCHF.r
|5
|GBPCAD.r
|5
|GBPJPY.r
|4
|AUDUSD.r
|3
|EURGBP.r
|3
|SpotBrent.r
|3
|AUDNZD.r
|2
|EURAUD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|EURNZD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|NZDUSD.r
|2
|CHFJPY.r
|1
|CADJPY.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|JPN225.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100.r
|-2.1K
|BTCUSD.r
|-1.3K
|GER40.r
|-4.7K
|XAUUSD.r
|-712
|USDCAD.r
|-151
|EURUSD.r
|154
|US30.r
|-2.2K
|USDJPY.r
|210
|USDCHF.r
|975
|GBPUSD.r
|86
|GBPNZD.r
|-214
|GBPCHF.r
|-530
|GBPCAD.r
|-12
|GBPJPY.r
|274
|AUDUSD.r
|61
|EURGBP.r
|114
|SpotBrent.r
|-2
|AUDNZD.r
|-494
|EURAUD.r
|-469
|EURJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|-569
|AUDCAD.r
|-98
|EURNZD.r
|-356
|EURCAD.r
|-343
|CADCHF.r
|-256
|NZDCAD.r
|-222
|NZDUSD.r
|31
|CHFJPY.r
|-97
|CADJPY.r
|-49
|AUDCHF.r
|-219
|AUDJPY.r
|-101
|JPN225.r
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100.r
|-9.5K
|BTCUSD.r
|-616K
|GER40.r
|2.5K
|XAUUSD.r
|-4.5K
|USDCAD.r
|-800
|EURUSD.r
|283
|US30.r
|2.6K
|USDJPY.r
|-168
|USDCHF.r
|741
|GBPUSD.r
|788
|GBPNZD.r
|605
|GBPCHF.r
|-803
|GBPCAD.r
|1.6K
|GBPJPY.r
|-674
|AUDUSD.r
|64
|EURGBP.r
|-153
|SpotBrent.r
|-140
|AUDNZD.r
|-318
|EURAUD.r
|-977
|EURJPY.r
|386
|GBPAUD.r
|-2K
|AUDCAD.r
|-37
|EURNZD.r
|-553
|EURCAD.r
|-433
|CADCHF.r
|-242
|NZDCAD.r
|-924
|NZDUSD.r
|174
|CHFJPY.r
|-370
|CADJPY.r
|-183
|AUDCHF.r
|-97
|AUDJPY.r
|-1.1K
|JPN225.r
|-4.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +706.45 EUR
最差交易: -1 528 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +623.95 EUR
最大连续亏损: -1 256.58 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
<
Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k
Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
EUR
71%
1:30