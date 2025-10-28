SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ClericiCTS10k
Gianluigi Clerici

ClericiCTS10k

Gianluigi Clerici
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -69%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
179 (46.85%)
Verlusttrades:
203 (53.14%)
Bester Trade:
706.45 EUR
Schlechtester Trade:
-1 528.20 EUR
Bruttoprofit:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
Bruttoverlust:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (623.95 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 121.05 EUR (6)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
74.52%
Max deposit load:
110.59%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.97
Long-Positionen:
262 (68.59%)
Short-Positionen:
120 (31.41%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-30.28 EUR
Durchschnittlicher Profit:
102.99 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-147.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 256.58 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 328.21 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-36.56%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11 975.26 EUR
Maximaler:
11 975.26 EUR (71.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.43% (11 975.26 EUR)
Kapital:
14.18% (1 024.32 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100.r 136
BTCUSD.r 63
GER40.r 41
XAUUSD.r 35
USDCAD.r 10
EURUSD.r 10
US30.r 10
USDJPY.r 9
USDCHF.r 7
GBPUSD.r 7
GBPNZD.r 6
GBPCHF.r 5
GBPCAD.r 5
GBPJPY.r 4
AUDUSD.r 3
EURGBP.r 3
SpotBrent.r 3
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 2
EURJPY.r 2
GBPAUD.r 2
AUDCAD.r 2
EURNZD.r 2
EURCAD.r 2
CADCHF.r 2
NZDCAD.r 2
NZDUSD.r 2
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
AUDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
JPN225.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100.r -2.1K
BTCUSD.r -1.3K
GER40.r -4.7K
XAUUSD.r -712
USDCAD.r -151
EURUSD.r 154
US30.r -2.2K
USDJPY.r 210
USDCHF.r 975
GBPUSD.r 86
GBPNZD.r -214
GBPCHF.r -530
GBPCAD.r -12
GBPJPY.r 274
AUDUSD.r 61
EURGBP.r 114
SpotBrent.r -2
AUDNZD.r -494
EURAUD.r -469
EURJPY.r 16
GBPAUD.r -569
AUDCAD.r -98
EURNZD.r -356
EURCAD.r -343
CADCHF.r -256
NZDCAD.r -222
NZDUSD.r 31
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
AUDCHF.r -219
AUDJPY.r -101
JPN225.r -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100.r -9.5K
BTCUSD.r -616K
GER40.r 2.5K
XAUUSD.r -4.5K
USDCAD.r -800
EURUSD.r 283
US30.r 2.6K
USDJPY.r -168
USDCHF.r 741
GBPUSD.r 788
GBPNZD.r 605
GBPCHF.r -803
GBPCAD.r 1.6K
GBPJPY.r -674
AUDUSD.r 64
EURGBP.r -153
SpotBrent.r -140
AUDNZD.r -318
EURAUD.r -977
EURJPY.r 386
GBPAUD.r -2K
AUDCAD.r -37
EURNZD.r -553
EURCAD.r -433
CADCHF.r -242
NZDCAD.r -924
NZDUSD.r 174
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
AUDCHF.r -97
AUDJPY.r -1.1K
JPN225.r -4.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +706.45 EUR
Schlechtester Trade: -1 528 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +623.95 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 256.58 EUR

Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k


Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.

2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 03:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
