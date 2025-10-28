СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ClericiCTS10k
Gianluigi Clerici

ClericiCTS10k

Gianluigi Clerici
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -69%
Pepperstone-Edge14
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
382
Прибыльных трейдов:
179 (46.85%)
Убыточных трейдов:
203 (53.14%)
Лучший трейд:
706.45 EUR
Худший трейд:
-1 528.20 EUR
Общая прибыль:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
Общий убыток:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (623.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 121.05 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
74.52%
Макс. загрузка депозита:
110.59%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
262 (68.59%)
Коротких трейдов:
120 (31.41%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-30.28 EUR
Средняя прибыль:
102.99 EUR
Средний убыток:
-147.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 256.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 328.21 EUR (6)
Прирост в месяц:
-36.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 975.26 EUR
Максимальная:
11 975.26 EUR (71.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.43% (11 975.26 EUR)
По эквити:
14.18% (1 024.32 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100.r 136
BTCUSD.r 63
GER40.r 41
XAUUSD.r 35
USDCAD.r 10
EURUSD.r 10
US30.r 10
USDJPY.r 9
USDCHF.r 7
GBPUSD.r 7
GBPNZD.r 6
GBPCHF.r 5
GBPCAD.r 5
GBPJPY.r 4
AUDUSD.r 3
EURGBP.r 3
SpotBrent.r 3
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 2
EURJPY.r 2
GBPAUD.r 2
AUDCAD.r 2
EURNZD.r 2
EURCAD.r 2
CADCHF.r 2
NZDCAD.r 2
NZDUSD.r 2
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
AUDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
JPN225.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100.r -2.1K
BTCUSD.r -1.3K
GER40.r -4.7K
XAUUSD.r -712
USDCAD.r -151
EURUSD.r 154
US30.r -2.2K
USDJPY.r 210
USDCHF.r 975
GBPUSD.r 86
GBPNZD.r -214
GBPCHF.r -530
GBPCAD.r -12
GBPJPY.r 274
AUDUSD.r 61
EURGBP.r 114
SpotBrent.r -2
AUDNZD.r -494
EURAUD.r -469
EURJPY.r 16
GBPAUD.r -569
AUDCAD.r -98
EURNZD.r -356
EURCAD.r -343
CADCHF.r -256
NZDCAD.r -222
NZDUSD.r 31
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
AUDCHF.r -219
AUDJPY.r -101
JPN225.r -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100.r -9.5K
BTCUSD.r -616K
GER40.r 2.5K
XAUUSD.r -4.5K
USDCAD.r -800
EURUSD.r 283
US30.r 2.6K
USDJPY.r -168
USDCHF.r 741
GBPUSD.r 788
GBPNZD.r 605
GBPCHF.r -803
GBPCAD.r 1.6K
GBPJPY.r -674
AUDUSD.r 64
EURGBP.r -153
SpotBrent.r -140
AUDNZD.r -318
EURAUD.r -977
EURJPY.r 386
GBPAUD.r -2K
AUDCAD.r -37
EURNZD.r -553
EURCAD.r -433
CADCHF.r -242
NZDCAD.r -924
NZDUSD.r 174
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
AUDCHF.r -97
AUDJPY.r -1.1K
JPN225.r -4.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +706.45 EUR
Худший трейд: -1 528 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +623.95 EUR
Макс. убыток в серии: -1 256.58 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

<

Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k


Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.

Нет отзывов
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 03:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ClericiCTS10k
30 USD в месяц
-69%
0
0
USD
5.2K
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
71%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.