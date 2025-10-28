SegnaliSezioni
Gianluigi Clerici

ClericiCTSPepperstone10k

Gianluigi Clerici
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
4 (28.57%)
Loss Trade:
10 (71.43%)
Best Trade:
404.25 EUR
Worst Trade:
-574.83 EUR
Profitto lordo:
789.41 EUR (2 218 pips)
Perdita lorda:
-1 958.46 EUR (4 970 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (228.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
404.25 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
96.66%
Massimo carico di deposito:
86.19%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-83.50 EUR
Profitto medio:
197.35 EUR
Perdita media:
-195.85 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-964.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-964.66 EUR (6)
Crescita mensile:
-6.98%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 169.05 EUR
Massimale:
1 169.05 EUR (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (1 169.05 EUR)
Per equità:
3.07% (510.25 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 3
GBPJPY.r 2
AUDNZD.r 1
AUDUSD.r 1
USDCAD.r 1
EURAUD.r 1
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
EURJPY.r 1
USDJPY.r 1
NAS100.r 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 83
GBPJPY.r 337
AUDNZD.r -405
AUDUSD.r -1
USDCAD.r 1
EURAUD.r -373
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
EURJPY.r -97
USDJPY.r -77
NAS100.r -656
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -524
GBPJPY.r 420
AUDNZD.r -222
AUDUSD.r -15
USDCAD.r 48
EURAUD.r -580
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
EURJPY.r -368
USDJPY.r -293
NAS100.r -665
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.25 EUR
Worst Trade: -575 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +228.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -964.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Segnale di Trading Automatico per la Gestione Professionale e a Basso Rischio di Piccoli Accounts a partire da 10-20k di Capitale.


Automatic Trading Signal for Professional and Low-Risk Management of Small Accounts starting from £10-20k of Capital.

Non ci sono recensioni
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
