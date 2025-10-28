- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
4 (28.57%)
Loss Trade:
10 (71.43%)
Best Trade:
404.25 EUR
Worst Trade:
-574.83 EUR
Profitto lordo:
789.41 EUR (2 218 pips)
Perdita lorda:
-1 958.46 EUR (4 970 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (228.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
404.25 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
96.66%
Massimo carico di deposito:
86.19%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-83.50 EUR
Profitto medio:
197.35 EUR
Perdita media:
-195.85 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-964.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-964.66 EUR (6)
Crescita mensile:
-6.98%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 169.05 EUR
Massimale:
1 169.05 EUR (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (1 169.05 EUR)
Per equità:
3.07% (510.25 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|3
|GBPJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|1
|AUDUSD.r
|1
|USDCAD.r
|1
|EURAUD.r
|1
|CHFJPY.r
|1
|CADJPY.r
|1
|EURJPY.r
|1
|USDJPY.r
|1
|NAS100.r
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|83
|GBPJPY.r
|337
|AUDNZD.r
|-405
|AUDUSD.r
|-1
|USDCAD.r
|1
|EURAUD.r
|-373
|CHFJPY.r
|-97
|CADJPY.r
|-49
|EURJPY.r
|-97
|USDJPY.r
|-77
|NAS100.r
|-656
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|-524
|GBPJPY.r
|420
|AUDNZD.r
|-222
|AUDUSD.r
|-15
|USDCAD.r
|48
|EURAUD.r
|-580
|CHFJPY.r
|-370
|CADJPY.r
|-183
|EURJPY.r
|-368
|USDJPY.r
|-293
|NAS100.r
|-665
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +404.25 EUR
Worst Trade: -575 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +228.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -964.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale di Trading Automatico per la Gestione Professionale e a Basso Rischio di Piccoli Accounts a partire da 10-20k di Capitale.
Automatic Trading Signal for Professional and Low-Risk Management of Small Accounts starting from £10-20k of Capital.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
16K
EUR
EUR
1
14%
14
28%
97%
0.40
-83.50
EUR
EUR
7%
1:30