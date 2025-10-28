SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ClericiCTSPepperstone10k
Gianluigi Clerici

ClericiCTSPepperstone10k

Gianluigi Clerici
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (71.43%)
En iyi işlem:
404.25 EUR
En kötü işlem:
-574.83 EUR
Brüt kâr:
789.41 EUR (2 218 pips)
Brüt zarar:
-1 958.46 EUR (4 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (228.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
404.25 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
96.66%
Maks. mevduat yükü:
86.19%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
11 (78.57%)
Satış işlemleri:
3 (21.43%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-83.50 EUR
Ortalama kâr:
197.35 EUR
Ortalama zarar:
-195.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-964.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-964.66 EUR (6)
Aylık büyüme:
-6.98%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 169.05 EUR
Maksimum:
1 169.05 EUR (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (1 169.05 EUR)
Varlığa göre:
3.07% (510.25 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 3
GBPJPY.r 2
AUDNZD.r 1
AUDUSD.r 1
USDCAD.r 1
EURAUD.r 1
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
EURJPY.r 1
USDJPY.r 1
NAS100.r 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 83
GBPJPY.r 337
AUDNZD.r -405
AUDUSD.r -1
USDCAD.r 1
EURAUD.r -373
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
EURJPY.r -97
USDJPY.r -77
NAS100.r -656
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r -524
GBPJPY.r 420
AUDNZD.r -222
AUDUSD.r -15
USDCAD.r 48
EURAUD.r -580
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
EURJPY.r -368
USDJPY.r -293
NAS100.r -665
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +404.25 EUR
En kötü işlem: -575 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +228.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -964.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


Segnale di Trading Automatico per la Gestione Professionale e a Basso Rischio di Piccoli Accounts a partire da 10-20k di Capitale.


Automatic Trading Signal for Professional and Low-Risk Management of Small Accounts starting from £10-20k of Capital.

İnceleme yok
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
