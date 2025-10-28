- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
382
Transacciones Rentables:
179 (46.85%)
Transacciones Irrentables:
203 (53.14%)
Mejor transacción:
706.45 EUR
Peor transacción:
-1 528.20 EUR
Beneficio Bruto:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (623.95 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 121.05 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
74.52%
Carga máxima del depósito:
110.59%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.97
Transacciones Largas:
262 (68.59%)
Transacciones Cortas:
120 (31.41%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-30.28 EUR
Beneficio medio:
102.99 EUR
Pérdidas medias:
-147.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 256.58 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 328.21 EUR (6)
Crecimiento al mes:
-36.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 975.26 EUR
Máxima:
11 975.26 EUR (71.49%)
Reducción relativa:
De balance:
71.43% (11 975.26 EUR)
De fondos:
14.18% (1 024.32 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|136
|BTCUSD.r
|63
|GER40.r
|41
|XAUUSD.r
|35
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|10
|US30.r
|10
|USDJPY.r
|9
|USDCHF.r
|7
|GBPUSD.r
|7
|GBPNZD.r
|6
|GBPCHF.r
|5
|GBPCAD.r
|5
|GBPJPY.r
|4
|AUDUSD.r
|3
|EURGBP.r
|3
|SpotBrent.r
|3
|AUDNZD.r
|2
|EURAUD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|EURNZD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|NZDUSD.r
|2
|CHFJPY.r
|1
|CADJPY.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|JPN225.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100.r
|-2.1K
|BTCUSD.r
|-1.3K
|GER40.r
|-4.7K
|XAUUSD.r
|-712
|USDCAD.r
|-151
|EURUSD.r
|154
|US30.r
|-2.2K
|USDJPY.r
|210
|USDCHF.r
|975
|GBPUSD.r
|86
|GBPNZD.r
|-214
|GBPCHF.r
|-530
|GBPCAD.r
|-12
|GBPJPY.r
|274
|AUDUSD.r
|61
|EURGBP.r
|114
|SpotBrent.r
|-2
|AUDNZD.r
|-494
|EURAUD.r
|-469
|EURJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|-569
|AUDCAD.r
|-98
|EURNZD.r
|-356
|EURCAD.r
|-343
|CADCHF.r
|-256
|NZDCAD.r
|-222
|NZDUSD.r
|31
|CHFJPY.r
|-97
|CADJPY.r
|-49
|AUDCHF.r
|-219
|AUDJPY.r
|-101
|JPN225.r
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100.r
|-9.5K
|BTCUSD.r
|-616K
|GER40.r
|2.5K
|XAUUSD.r
|-4.5K
|USDCAD.r
|-800
|EURUSD.r
|283
|US30.r
|2.6K
|USDJPY.r
|-168
|USDCHF.r
|741
|GBPUSD.r
|788
|GBPNZD.r
|605
|GBPCHF.r
|-803
|GBPCAD.r
|1.6K
|GBPJPY.r
|-674
|AUDUSD.r
|64
|EURGBP.r
|-153
|SpotBrent.r
|-140
|AUDNZD.r
|-318
|EURAUD.r
|-977
|EURJPY.r
|386
|GBPAUD.r
|-2K
|AUDCAD.r
|-37
|EURNZD.r
|-553
|EURCAD.r
|-433
|CADCHF.r
|-242
|NZDCAD.r
|-924
|NZDUSD.r
|174
|CHFJPY.r
|-370
|CADJPY.r
|-183
|AUDCHF.r
|-97
|AUDJPY.r
|-1.1K
|JPN225.r
|-4.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +706.45 EUR
Peor transacción: -1 528 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +623.95 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 256.58 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge14" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
<
Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k
Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-69%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
EUR
71%
1:30