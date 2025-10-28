SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ClericiCTS10k
Gianluigi Clerici

ClericiCTS10k

Gianluigi Clerici
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -69%
Pepperstone-Edge14
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
382
Transacciones Rentables:
179 (46.85%)
Transacciones Irrentables:
203 (53.14%)
Mejor transacción:
706.45 EUR
Peor transacción:
-1 528.20 EUR
Beneficio Bruto:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (623.95 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 121.05 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
74.52%
Carga máxima del depósito:
110.59%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.97
Transacciones Largas:
262 (68.59%)
Transacciones Cortas:
120 (31.41%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-30.28 EUR
Beneficio medio:
102.99 EUR
Pérdidas medias:
-147.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 256.58 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 328.21 EUR (6)
Crecimiento al mes:
-36.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 975.26 EUR
Máxima:
11 975.26 EUR (71.49%)
Reducción relativa:
De balance:
71.43% (11 975.26 EUR)
De fondos:
14.18% (1 024.32 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100.r 136
BTCUSD.r 63
GER40.r 41
XAUUSD.r 35
USDCAD.r 10
EURUSD.r 10
US30.r 10
USDJPY.r 9
USDCHF.r 7
GBPUSD.r 7
GBPNZD.r 6
GBPCHF.r 5
GBPCAD.r 5
GBPJPY.r 4
AUDUSD.r 3
EURGBP.r 3
SpotBrent.r 3
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 2
EURJPY.r 2
GBPAUD.r 2
AUDCAD.r 2
EURNZD.r 2
EURCAD.r 2
CADCHF.r 2
NZDCAD.r 2
NZDUSD.r 2
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
AUDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
JPN225.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100.r -2.1K
BTCUSD.r -1.3K
GER40.r -4.7K
XAUUSD.r -712
USDCAD.r -151
EURUSD.r 154
US30.r -2.2K
USDJPY.r 210
USDCHF.r 975
GBPUSD.r 86
GBPNZD.r -214
GBPCHF.r -530
GBPCAD.r -12
GBPJPY.r 274
AUDUSD.r 61
EURGBP.r 114
SpotBrent.r -2
AUDNZD.r -494
EURAUD.r -469
EURJPY.r 16
GBPAUD.r -569
AUDCAD.r -98
EURNZD.r -356
EURCAD.r -343
CADCHF.r -256
NZDCAD.r -222
NZDUSD.r 31
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
AUDCHF.r -219
AUDJPY.r -101
JPN225.r -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100.r -9.5K
BTCUSD.r -616K
GER40.r 2.5K
XAUUSD.r -4.5K
USDCAD.r -800
EURUSD.r 283
US30.r 2.6K
USDJPY.r -168
USDCHF.r 741
GBPUSD.r 788
GBPNZD.r 605
GBPCHF.r -803
GBPCAD.r 1.6K
GBPJPY.r -674
AUDUSD.r 64
EURGBP.r -153
SpotBrent.r -140
AUDNZD.r -318
EURAUD.r -977
EURJPY.r 386
GBPAUD.r -2K
AUDCAD.r -37
EURNZD.r -553
EURCAD.r -433
CADCHF.r -242
NZDCAD.r -924
NZDUSD.r 174
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
AUDCHF.r -97
AUDJPY.r -1.1K
JPN225.r -4.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +706.45 EUR
Peor transacción: -1 528 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +623.95 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 256.58 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge14" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

<

Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k


Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.

No hay comentarios
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 03:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ClericiCTS10k
30 USD al mes
-69%
0
0
USD
5.2K
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
71%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.