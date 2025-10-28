- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
382
Profit Trades:
179 (46.85%)
Loss Trades:
203 (53.14%)
Best trade:
706.45 EUR
Worst trade:
-1 528.20 EUR
Gross Profit:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
Gross Loss:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (623.95 EUR)
Maximal consecutive profit:
1 121.05 EUR (6)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading activity:
74.52%
Max deposit load:
110.59%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
29
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
-0.97
Long Trades:
262 (68.59%)
Short Trades:
120 (31.41%)
Profit Factor:
0.61
Expected Payoff:
-30.28 EUR
Average Profit:
102.99 EUR
Average Loss:
-147.79 EUR
Maximum consecutive losses:
11 (-1 256.58 EUR)
Maximal consecutive loss:
-3 328.21 EUR (6)
Monthly growth:
-36.56%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
11 975.26 EUR
Maximal:
11 975.26 EUR (71.49%)
Relative drawdown:
By Balance:
71.43% (11 975.26 EUR)
By Equity:
14.18% (1 024.32 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|136
|BTCUSD.r
|63
|GER40.r
|41
|XAUUSD.r
|35
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|10
|US30.r
|10
|USDJPY.r
|9
|USDCHF.r
|7
|GBPUSD.r
|7
|GBPNZD.r
|6
|GBPCHF.r
|5
|GBPCAD.r
|5
|GBPJPY.r
|4
|AUDUSD.r
|3
|EURGBP.r
|3
|SpotBrent.r
|3
|AUDNZD.r
|2
|EURAUD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|EURNZD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|NZDUSD.r
|2
|CHFJPY.r
|1
|CADJPY.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|JPN225.r
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100.r
|-2.1K
|BTCUSD.r
|-1.3K
|GER40.r
|-4.7K
|XAUUSD.r
|-712
|USDCAD.r
|-151
|EURUSD.r
|154
|US30.r
|-2.2K
|USDJPY.r
|210
|USDCHF.r
|975
|GBPUSD.r
|86
|GBPNZD.r
|-214
|GBPCHF.r
|-530
|GBPCAD.r
|-12
|GBPJPY.r
|274
|AUDUSD.r
|61
|EURGBP.r
|114
|SpotBrent.r
|-2
|AUDNZD.r
|-494
|EURAUD.r
|-469
|EURJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|-569
|AUDCAD.r
|-98
|EURNZD.r
|-356
|EURCAD.r
|-343
|CADCHF.r
|-256
|NZDCAD.r
|-222
|NZDUSD.r
|31
|CHFJPY.r
|-97
|CADJPY.r
|-49
|AUDCHF.r
|-219
|AUDJPY.r
|-101
|JPN225.r
|-32
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100.r
|-9.5K
|BTCUSD.r
|-616K
|GER40.r
|2.5K
|XAUUSD.r
|-4.5K
|USDCAD.r
|-800
|EURUSD.r
|283
|US30.r
|2.6K
|USDJPY.r
|-168
|USDCHF.r
|741
|GBPUSD.r
|788
|GBPNZD.r
|605
|GBPCHF.r
|-803
|GBPCAD.r
|1.6K
|GBPJPY.r
|-674
|AUDUSD.r
|64
|EURGBP.r
|-153
|SpotBrent.r
|-140
|AUDNZD.r
|-318
|EURAUD.r
|-977
|EURJPY.r
|386
|GBPAUD.r
|-2K
|AUDCAD.r
|-37
|EURNZD.r
|-553
|EURCAD.r
|-433
|CADCHF.r
|-242
|NZDCAD.r
|-924
|NZDUSD.r
|174
|CHFJPY.r
|-370
|CADJPY.r
|-183
|AUDCHF.r
|-97
|AUDJPY.r
|-1.1K
|JPN225.r
|-4.9K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +706.45 EUR
Worst trade: -1 528 EUR
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +623.95 EUR
Maximal consecutive loss: -1 256.58 EUR
<
Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k
Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-69%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
EUR
71%
1:30