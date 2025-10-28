シグナルセクション
Gianluigi Clerici

ClericiCTS10k

Gianluigi Clerici
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -69%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
382
利益トレード:
179 (46.85%)
損失トレード:
203 (53.14%)
ベストトレード:
706.45 EUR
最悪のトレード:
-1 528.20 EUR
総利益:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
総損失:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
最大連続の勝ち:
10 (623.95 EUR)
最大連続利益:
1 121.05 EUR (6)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
74.52%
最大入金額:
110.59%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.97
長いトレード:
262 (68.59%)
短いトレード:
120 (31.41%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-30.28 EUR
平均利益:
102.99 EUR
平均損失:
-147.79 EUR
最大連続の負け:
11 (-1 256.58 EUR)
最大連続損失:
-3 328.21 EUR (6)
月間成長:
-36.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 975.26 EUR
最大の:
11 975.26 EUR (71.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.43% (11 975.26 EUR)
エクイティによる:
14.18% (1 024.32 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100.r 136
BTCUSD.r 63
GER40.r 41
XAUUSD.r 35
USDCAD.r 10
EURUSD.r 10
US30.r 10
USDJPY.r 9
USDCHF.r 7
GBPUSD.r 7
GBPNZD.r 6
GBPCHF.r 5
GBPCAD.r 5
GBPJPY.r 4
AUDUSD.r 3
EURGBP.r 3
SpotBrent.r 3
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 2
EURJPY.r 2
GBPAUD.r 2
AUDCAD.r 2
EURNZD.r 2
EURCAD.r 2
CADCHF.r 2
NZDCAD.r 2
NZDUSD.r 2
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
AUDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
JPN225.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100.r -2.1K
BTCUSD.r -1.3K
GER40.r -4.7K
XAUUSD.r -712
USDCAD.r -151
EURUSD.r 154
US30.r -2.2K
USDJPY.r 210
USDCHF.r 975
GBPUSD.r 86
GBPNZD.r -214
GBPCHF.r -530
GBPCAD.r -12
GBPJPY.r 274
AUDUSD.r 61
EURGBP.r 114
SpotBrent.r -2
AUDNZD.r -494
EURAUD.r -469
EURJPY.r 16
GBPAUD.r -569
AUDCAD.r -98
EURNZD.r -356
EURCAD.r -343
CADCHF.r -256
NZDCAD.r -222
NZDUSD.r 31
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
AUDCHF.r -219
AUDJPY.r -101
JPN225.r -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100.r -9.5K
BTCUSD.r -616K
GER40.r 2.5K
XAUUSD.r -4.5K
USDCAD.r -800
EURUSD.r 283
US30.r 2.6K
USDJPY.r -168
USDCHF.r 741
GBPUSD.r 788
GBPNZD.r 605
GBPCHF.r -803
GBPCAD.r 1.6K
GBPJPY.r -674
AUDUSD.r 64
EURGBP.r -153
SpotBrent.r -140
AUDNZD.r -318
EURAUD.r -977
EURJPY.r 386
GBPAUD.r -2K
AUDCAD.r -37
EURNZD.r -553
EURCAD.r -433
CADCHF.r -242
NZDCAD.r -924
NZDUSD.r 174
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
AUDCHF.r -97
AUDJPY.r -1.1K
JPN225.r -4.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +706.45 EUR
最悪のトレード: -1 528 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +623.95 EUR
最大連続損失: -1 256.58 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

<

Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k


Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.

レビューなし
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 03:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
