- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
382
利益トレード:
179 (46.85%)
損失トレード:
203 (53.14%)
ベストトレード:
706.45 EUR
最悪のトレード:
-1 528.20 EUR
総利益:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
総損失:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
最大連続の勝ち:
10 (623.95 EUR)
最大連続利益:
1 121.05 EUR (6)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
74.52%
最大入金額:
110.59%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.97
長いトレード:
262 (68.59%)
短いトレード:
120 (31.41%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-30.28 EUR
平均利益:
102.99 EUR
平均損失:
-147.79 EUR
最大連続の負け:
11 (-1 256.58 EUR)
最大連続損失:
-3 328.21 EUR (6)
月間成長:
-36.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 975.26 EUR
最大の:
11 975.26 EUR (71.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.43% (11 975.26 EUR)
エクイティによる:
14.18% (1 024.32 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|136
|BTCUSD.r
|63
|GER40.r
|41
|XAUUSD.r
|35
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|10
|US30.r
|10
|USDJPY.r
|9
|USDCHF.r
|7
|GBPUSD.r
|7
|GBPNZD.r
|6
|GBPCHF.r
|5
|GBPCAD.r
|5
|GBPJPY.r
|4
|AUDUSD.r
|3
|EURGBP.r
|3
|SpotBrent.r
|3
|AUDNZD.r
|2
|EURAUD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|EURNZD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|NZDUSD.r
|2
|CHFJPY.r
|1
|CADJPY.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|JPN225.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100.r
|-2.1K
|BTCUSD.r
|-1.3K
|GER40.r
|-4.7K
|XAUUSD.r
|-712
|USDCAD.r
|-151
|EURUSD.r
|154
|US30.r
|-2.2K
|USDJPY.r
|210
|USDCHF.r
|975
|GBPUSD.r
|86
|GBPNZD.r
|-214
|GBPCHF.r
|-530
|GBPCAD.r
|-12
|GBPJPY.r
|274
|AUDUSD.r
|61
|EURGBP.r
|114
|SpotBrent.r
|-2
|AUDNZD.r
|-494
|EURAUD.r
|-469
|EURJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|-569
|AUDCAD.r
|-98
|EURNZD.r
|-356
|EURCAD.r
|-343
|CADCHF.r
|-256
|NZDCAD.r
|-222
|NZDUSD.r
|31
|CHFJPY.r
|-97
|CADJPY.r
|-49
|AUDCHF.r
|-219
|AUDJPY.r
|-101
|JPN225.r
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100.r
|-9.5K
|BTCUSD.r
|-616K
|GER40.r
|2.5K
|XAUUSD.r
|-4.5K
|USDCAD.r
|-800
|EURUSD.r
|283
|US30.r
|2.6K
|USDJPY.r
|-168
|USDCHF.r
|741
|GBPUSD.r
|788
|GBPNZD.r
|605
|GBPCHF.r
|-803
|GBPCAD.r
|1.6K
|GBPJPY.r
|-674
|AUDUSD.r
|64
|EURGBP.r
|-153
|SpotBrent.r
|-140
|AUDNZD.r
|-318
|EURAUD.r
|-977
|EURJPY.r
|386
|GBPAUD.r
|-2K
|AUDCAD.r
|-37
|EURNZD.r
|-553
|EURCAD.r
|-433
|CADCHF.r
|-242
|NZDCAD.r
|-924
|NZDUSD.r
|174
|CHFJPY.r
|-370
|CADJPY.r
|-183
|AUDCHF.r
|-97
|AUDJPY.r
|-1.1K
|JPN225.r
|-4.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +706.45 EUR
最悪のトレード: -1 528 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +623.95 EUR
最大連続損失: -1 256.58 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
<
Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k
Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-69%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
EUR
71%
1:30