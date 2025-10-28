SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ClericiCTS10k
Gianluigi Clerici

ClericiCTS10k

Gianluigi Clerici
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -69%
Pepperstone-Edge14
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
382
Negociações com lucro:
179 (46.85%)
Negociações com perda:
203 (53.14%)
Melhor negociação:
706.45 EUR
Pior negociação:
-1 528.20 EUR
Lucro bruto:
18 435.86 EUR (1 729 677 pips)
Perda bruta:
-30 001.45 EUR (2 365 228 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (623.95 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 121.05 EUR (6)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
74.52%
Depósito máximo carregado:
110.59%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.97
Negociações longas:
262 (68.59%)
Negociações curtas:
120 (31.41%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-30.28 EUR
Lucro médio:
102.99 EUR
Perda média:
-147.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 256.58 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 328.21 EUR (6)
Crescimento mensal:
-36.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 975.26 EUR
Máximo:
11 975.26 EUR (71.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.43% (11 975.26 EUR)
Pelo Capital Líquido:
14.18% (1 024.32 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100.r 136
BTCUSD.r 63
GER40.r 41
XAUUSD.r 35
USDCAD.r 10
EURUSD.r 10
US30.r 10
USDJPY.r 9
USDCHF.r 7
GBPUSD.r 7
GBPNZD.r 6
GBPCHF.r 5
GBPCAD.r 5
GBPJPY.r 4
AUDUSD.r 3
EURGBP.r 3
SpotBrent.r 3
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 2
EURJPY.r 2
GBPAUD.r 2
AUDCAD.r 2
EURNZD.r 2
EURCAD.r 2
CADCHF.r 2
NZDCAD.r 2
NZDUSD.r 2
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
AUDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
JPN225.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100.r -2.1K
BTCUSD.r -1.3K
GER40.r -4.7K
XAUUSD.r -712
USDCAD.r -151
EURUSD.r 154
US30.r -2.2K
USDJPY.r 210
USDCHF.r 975
GBPUSD.r 86
GBPNZD.r -214
GBPCHF.r -530
GBPCAD.r -12
GBPJPY.r 274
AUDUSD.r 61
EURGBP.r 114
SpotBrent.r -2
AUDNZD.r -494
EURAUD.r -469
EURJPY.r 16
GBPAUD.r -569
AUDCAD.r -98
EURNZD.r -356
EURCAD.r -343
CADCHF.r -256
NZDCAD.r -222
NZDUSD.r 31
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
AUDCHF.r -219
AUDJPY.r -101
JPN225.r -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100.r -9.5K
BTCUSD.r -616K
GER40.r 2.5K
XAUUSD.r -4.5K
USDCAD.r -800
EURUSD.r 283
US30.r 2.6K
USDJPY.r -168
USDCHF.r 741
GBPUSD.r 788
GBPNZD.r 605
GBPCHF.r -803
GBPCAD.r 1.6K
GBPJPY.r -674
AUDUSD.r 64
EURGBP.r -153
SpotBrent.r -140
AUDNZD.r -318
EURAUD.r -977
EURJPY.r 386
GBPAUD.r -2K
AUDCAD.r -37
EURNZD.r -553
EURCAD.r -433
CADCHF.r -242
NZDCAD.r -924
NZDUSD.r 174
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
AUDCHF.r -97
AUDJPY.r -1.1K
JPN225.r -4.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +706.45 EUR
Pior negociação: -1 528 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +623.95 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 256.58 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

<

Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k


Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.

Sem comentários
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 03:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 18:16
Share of trading days is too low
2025.10.28 18:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 17:06
Share of trading days is too low
2025.10.28 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ClericiCTS10k
30 USD por mês
-69%
0
0
USD
5.2K
EUR
10
0%
382
46%
75%
0.61
-30.28
EUR
71%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.