- 자본
- 축소
트레이드:
396
이익 거래:
187 (47.22%)
손실 거래:
209 (52.78%)
최고의 거래:
706.45 EUR
최악의 거래:
-1 528.20 EUR
총 수익:
19 442.78 EUR (1 754 408 pips)
총 손실:
-31 000.16 EUR (2 417 346 pips)
연속 최대 이익:
10 (623.95 EUR)
연속 최대 이익:
1 121.05 EUR (6)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
71.73%
최대 입금량:
110.59%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
266 (67.17%)
숏(주식차입매도):
130 (32.83%)
수익 요인:
0.63
기대수익:
-29.19 EUR
평균 이익:
103.97 EUR
평균 손실:
-148.33 EUR
연속 최대 손실:
11 (-1 256.58 EUR)
연속 최대 손실:
-3 328.21 EUR (6)
월별 성장률:
-35.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11 975.26 EUR
최대한의:
11 975.26 EUR (71.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.43% (11 975.26 EUR)
자본금별:
14.18% (1 024.32 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|148
|BTCUSD.r
|65
|GER40.r
|41
|XAUUSD.r
|35
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|10
|US30.r
|10
|USDJPY.r
|9
|USDCHF.r
|7
|GBPUSD.r
|7
|GBPNZD.r
|6
|GBPCHF.r
|5
|GBPCAD.r
|5
|GBPJPY.r
|4
|AUDUSD.r
|3
|EURGBP.r
|3
|SpotBrent.r
|3
|AUDNZD.r
|2
|EURAUD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|EURNZD.r
|2
|EURCAD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|NZDUSD.r
|2
|CHFJPY.r
|1
|CADJPY.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|JPN225.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100.r
|-2K
|BTCUSD.r
|-1.3K
|GER40.r
|-4.7K
|XAUUSD.r
|-712
|USDCAD.r
|-151
|EURUSD.r
|154
|US30.r
|-2.2K
|USDJPY.r
|210
|USDCHF.r
|975
|GBPUSD.r
|86
|GBPNZD.r
|-214
|GBPCHF.r
|-530
|GBPCAD.r
|-12
|GBPJPY.r
|274
|AUDUSD.r
|61
|EURGBP.r
|114
|SpotBrent.r
|-2
|AUDNZD.r
|-494
|EURAUD.r
|-469
|EURJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|-569
|AUDCAD.r
|-98
|EURNZD.r
|-356
|EURCAD.r
|-343
|CADCHF.r
|-256
|NZDCAD.r
|-222
|NZDUSD.r
|31
|CHFJPY.r
|-97
|CADJPY.r
|-49
|AUDCHF.r
|-219
|AUDJPY.r
|-101
|JPN225.r
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100.r
|-9.4K
|BTCUSD.r
|-644K
|GER40.r
|2.5K
|XAUUSD.r
|-4.5K
|USDCAD.r
|-800
|EURUSD.r
|283
|US30.r
|2.6K
|USDJPY.r
|-168
|USDCHF.r
|741
|GBPUSD.r
|788
|GBPNZD.r
|605
|GBPCHF.r
|-803
|GBPCAD.r
|1.6K
|GBPJPY.r
|-674
|AUDUSD.r
|64
|EURGBP.r
|-153
|SpotBrent.r
|-140
|AUDNZD.r
|-318
|EURAUD.r
|-977
|EURJPY.r
|386
|GBPAUD.r
|-2K
|AUDCAD.r
|-37
|EURNZD.r
|-553
|EURCAD.r
|-433
|CADCHF.r
|-242
|NZDCAD.r
|-924
|NZDUSD.r
|174
|CHFJPY.r
|-370
|CADJPY.r
|-183
|AUDCHF.r
|-97
|AUDJPY.r
|-1.1K
|JPN225.r
|-4.9K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +706.45 EUR
최악의 거래: -1 528 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +623.95 EUR
연속 최대 손실: -1 256.58 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
<
Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k
Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
11
0%
396
47%
72%
0.62
-29.19
EUR
EUR
71%
1:30