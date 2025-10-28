시그널섹션
Gianluigi Clerici

ClericiCTS10k

Gianluigi Clerici
0 리뷰
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -69%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
396
이익 거래:
187 (47.22%)
손실 거래:
209 (52.78%)
최고의 거래:
706.45 EUR
최악의 거래:
-1 528.20 EUR
총 수익:
19 442.78 EUR (1 754 408 pips)
총 손실:
-31 000.16 EUR (2 417 346 pips)
연속 최대 이익:
10 (623.95 EUR)
연속 최대 이익:
1 121.05 EUR (6)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
71.73%
최대 입금량:
110.59%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
266 (67.17%)
숏(주식차입매도):
130 (32.83%)
수익 요인:
0.63
기대수익:
-29.19 EUR
평균 이익:
103.97 EUR
평균 손실:
-148.33 EUR
연속 최대 손실:
11 (-1 256.58 EUR)
연속 최대 손실:
-3 328.21 EUR (6)
월별 성장률:
-35.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11 975.26 EUR
최대한의:
11 975.26 EUR (71.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.43% (11 975.26 EUR)
자본금별:
14.18% (1 024.32 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100.r 148
BTCUSD.r 65
GER40.r 41
XAUUSD.r 35
USDCAD.r 10
EURUSD.r 10
US30.r 10
USDJPY.r 9
USDCHF.r 7
GBPUSD.r 7
GBPNZD.r 6
GBPCHF.r 5
GBPCAD.r 5
GBPJPY.r 4
AUDUSD.r 3
EURGBP.r 3
SpotBrent.r 3
AUDNZD.r 2
EURAUD.r 2
EURJPY.r 2
GBPAUD.r 2
AUDCAD.r 2
EURNZD.r 2
EURCAD.r 2
CADCHF.r 2
NZDCAD.r 2
NZDUSD.r 2
CHFJPY.r 1
CADJPY.r 1
AUDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
JPN225.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100.r -2K
BTCUSD.r -1.3K
GER40.r -4.7K
XAUUSD.r -712
USDCAD.r -151
EURUSD.r 154
US30.r -2.2K
USDJPY.r 210
USDCHF.r 975
GBPUSD.r 86
GBPNZD.r -214
GBPCHF.r -530
GBPCAD.r -12
GBPJPY.r 274
AUDUSD.r 61
EURGBP.r 114
SpotBrent.r -2
AUDNZD.r -494
EURAUD.r -469
EURJPY.r 16
GBPAUD.r -569
AUDCAD.r -98
EURNZD.r -356
EURCAD.r -343
CADCHF.r -256
NZDCAD.r -222
NZDUSD.r 31
CHFJPY.r -97
CADJPY.r -49
AUDCHF.r -219
AUDJPY.r -101
JPN225.r -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100.r -9.4K
BTCUSD.r -644K
GER40.r 2.5K
XAUUSD.r -4.5K
USDCAD.r -800
EURUSD.r 283
US30.r 2.6K
USDJPY.r -168
USDCHF.r 741
GBPUSD.r 788
GBPNZD.r 605
GBPCHF.r -803
GBPCAD.r 1.6K
GBPJPY.r -674
AUDUSD.r 64
EURGBP.r -153
SpotBrent.r -140
AUDNZD.r -318
EURAUD.r -977
EURJPY.r 386
GBPAUD.r -2K
AUDCAD.r -37
EURNZD.r -553
EURCAD.r -433
CADCHF.r -242
NZDCAD.r -924
NZDUSD.r 174
CHFJPY.r -370
CADJPY.r -183
AUDCHF.r -97
AUDJPY.r -1.1K
JPN225.r -4.9K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +706.45 EUR
최악의 거래: -1 528 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +623.95 EUR
연속 최대 손실: -1 256.58 EUR

<

Trading System adatto alla gestione di conti medio-piccoli da 10-20k fino a 99k


Trading system suitable for managing small to medium-sized accounts ranging from £10,000 to £20,000 up to £99,000.

리뷰 없음
