- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
149
盈利交易:
79 (53.02%)
亏损交易:
70 (46.98%)
最好交易:
24.10 USD
最差交易:
-16.84 USD
毛利:
284.93 USD (176 857 pips)
毛利亏损:
-381.60 USD (129 615 pips)
最大连续赢利:
9 (18.18 USD)
最大连续盈利:
24.65 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
82.64%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.88
长期交易:
147 (98.66%)
短期交易:
2 (1.34%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
3.61 USD
平均损失:
-5.45 USD
最大连续失误:
8 (-32.81 USD)
最大连续亏损:
-34.19 USD (7)
每月增长:
-47.54%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
96.67 USD
最大值:
109.28 USD (53.94%)
相对跌幅:
结余:
54.02% (109.28 USD)
净值:
6.21% (7.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|BTCUSD
|3
|USTEC_x100
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-93
|BTCUSD
|5
|USTEC_x100
|-9
|USDJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|15K
|USTEC_x100
|-424
|USDJPY
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.10 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +18.18 USD
最大连续亏损: -32.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.11 × 4368
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
