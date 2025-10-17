- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
91 (53.21%)
손실 거래:
80 (46.78%)
최고의 거래:
25.10 USD
최악의 거래:
-16.84 USD
총 수익:
325.56 USD (216 890 pips)
총 손실:
-418.24 USD (159 984 pips)
연속 최대 이익:
9 (18.18 USD)
연속 최대 이익:
33.47 USD (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
0.04%
최대 입금량:
82.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
-0.67
롱(주식매수):
169 (98.83%)
숏(주식차입매도):
2 (1.17%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-0.54 USD
평균 이익:
3.58 USD
평균 손실:
-5.23 USD
연속 최대 손실:
8 (-32.81 USD)
연속 최대 손실:
-34.19 USD (7)
월별 성장률:
-46.56%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.79 USD
최대한의:
138.40 USD (68.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.48% (138.29 USD)
자본금별:
7.41% (5.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|BTCUSD
|3
|USTEC_x100
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-89
|BTCUSD
|5
|USTEC_x100
|-9
|USDJPY
|0
|AUDUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|15K
|USTEC_x100
|-424
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.10 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +18.18 USD
연속 최대 손실: -32.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.76 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.69 × 97
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|3.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.50 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|10.54 × 13
|
Exness-MT5Real8
|12.06 × 4385
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-49%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
10
64%
171
53%
0%
0.77
-0.54
USD
USD
68%
1:500