Endy Santoso

FND ZeroCompound v1

Endy Santoso
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -49%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
91 (53.21%)
손실 거래:
80 (46.78%)
최고의 거래:
25.10 USD
최악의 거래:
-16.84 USD
총 수익:
325.56 USD (216 890 pips)
총 손실:
-418.24 USD (159 984 pips)
연속 최대 이익:
9 (18.18 USD)
연속 최대 이익:
33.47 USD (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
0.04%
최대 입금량:
82.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
-0.67
롱(주식매수):
169 (98.83%)
숏(주식차입매도):
2 (1.17%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-0.54 USD
평균 이익:
3.58 USD
평균 손실:
-5.23 USD
연속 최대 손실:
8 (-32.81 USD)
연속 최대 손실:
-34.19 USD (7)
월별 성장률:
-46.56%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.79 USD
최대한의:
138.40 USD (68.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.48% (138.29 USD)
자본금별:
7.41% (5.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 164
BTCUSD 3
USTEC_x100 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -89
BTCUSD 5
USTEC_x100 -9
USDJPY 0
AUDUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD 15K
USTEC_x100 -424
USDJPY 13
AUDUSD 6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +25.10 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +18.18 USD
연속 최대 손실: -32.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 136
Exness-MT5Real12
0.76 × 21
Exness-MT5Real15
1.69 × 97
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
3.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
4.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
10.54 × 13
Exness-MT5Real8
12.06 × 4385
XMGlobal-MT5 8
13.00 × 1
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
RoboForex-ECN
23.19 × 32
리뷰 없음
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.20 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FND ZeroCompound v1
월별 100 USD
-49%
0
0
USD
97
USD
10
64%
171
53%
0%
0.77
-0.54
USD
68%
1:500
