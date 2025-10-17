- Crescimento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
81 (53.28%)
Negociações com perda:
71 (46.71%)
Melhor negociação:
24.10 USD
Pior negociação:
-16.84 USD
Lucro bruto:
285.97 USD (177 376 pips)
Perda bruta:
-385.44 USD (131 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
0.04%
Depósito máximo carregado:
82.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
150 (98.68%)
Negociações curtas:
2 (1.32%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-0.65 USD
Lucro médio:
3.53 USD
Perda média:
-5.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-32.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.19 USD (7)
Crescimento mensal:
-50.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.29 USD
Máximo:
112.90 USD (55.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.72% (112.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (7.38 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.11 × 4368
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
