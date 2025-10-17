SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / FND ZeroCompound v1
Endy Santoso

FND ZeroCompound v1

Endy Santoso
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -52%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
81 (53.28%)
Negociações com perda:
71 (46.71%)
Melhor negociação:
24.10 USD
Pior negociação:
-16.84 USD
Lucro bruto:
285.97 USD (177 376 pips)
Perda bruta:
-385.44 USD (131 207 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
0.04%
Depósito máximo carregado:
82.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
150 (98.68%)
Negociações curtas:
2 (1.32%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-0.65 USD
Lucro médio:
3.53 USD
Perda média:
-5.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-32.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.19 USD (7)
Crescimento mensal:
-50.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.29 USD
Máximo:
112.90 USD (55.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.72% (112.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (7.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 146
BTCUSD 3
USTEC_x100 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -95
BTCUSD 5
USTEC_x100 -9
USDJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 15K
USTEC_x100 -424
USDJPY 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.10 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +18.18 USD
Máxima perda consecutiva: -32.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 136
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Exness-MT5Real15
1.00 × 66
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.11 × 4368
XMGlobal-MT5 8
13.00 × 1
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.12.26 04:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.20 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
